Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Emelec por la Copa Sudamericana 2023

Posibles alienaciones de Sporting Cristal y Emelec para play off de vuelta de Copa Sudamericana 2023.

Sporting Cristal en su visita a Emelec en Guayaquil se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Los ‘celestes’ tendrán que remontar en el marcador global tras perder 1-0 en Lima en el duelo de ida de los play off del torneo de Conmebol. Los ‘eléctricos’ llegan con ventaja, pero los ‘cerveceros’ han logrado revertir resultados adversos en la competición internacional.

El técnico Tiago Nunes ya tendría al equipo que pondrá este miércoles 19 de julio a las 19:00 horas en el estadio George Capwell. La inesperada salida del mediocampista Jesús Castillo tras fichar por el club Gil Vicente de Portugal obliga al DT brasileño a definir a su reemplazante en la alineación titular. Todo hace indicar que el volante Jostin Alarcón ocupará su lugar, entró y destacó en el choque que se jugó en el Estadio Nacional, y eso habría sido fundamental para la decisión entrenador.

Otro que también se habría ganado un lugar es el nuevo refuerzo Nicolás Pasquini. El lateral tuvo un buen debut contra el cuadro ecuatoriano a pesar del resultado: jugó 13 minutos. Y dejó una grata impresión en la remontada ante Carlos A. Mannucci, donde arrancó de titular: hizo un buen partido y dio asistencia en el gol de cabeza de Washington Corozo en la primera anotación de los rimenses. El lateral iría por Nilson Loyola, quien tuvo un partido irregular con los de Hernán Torres.

Los de La Florida usarían el siguiente once: Renato Solís en el arco, Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini como laterales, Gianfranco Chávez e Ignácio da Silva como centrales, el mediocampo estaría conformado por Jostin Alarcón, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún. Mientras que el ataque estarán Joao Grimaldo, Alejandro Hohberg por los extremos, y Brenner Marlos como centro delantero.

“Fue mi primer partido en la liga, de titular, me sentí muy cómodo. Lo importante es que se pudo ganar; no hay mejor adaptación que jugar y yo me sentí muy bien. Espero seguir de esta manera aportando al equipo y que podemos tener un buen torneo”, declaró Nicolás Pasquini en conferencia de prensa.

Washington Corozo marcó su cuarto gol en la presente temporada. (Carla Redhead)

Posible alineación de Emelec

Hernán Torres le sacará ventaja a la localía y optaría por usar el mismo once que usó en el play off de ida en Lima, se presume que no haría ningún cambio. Sin embargo, estará definiendo si incluye a Brayan Angulo en el equipo titular, no fue parte de la lista de viajeros debido a que tenía un problema estomacal, pero sí será convocado en la vuelta.

Los ‘eléctricos’ se mantendría así: Pedro Ortiz; Romerio Caicedo, Fernando León, Anibal Leguizamón, Bryan Carabalí; Carlos Villalba, Christian Valencia, José Cevallos; Miller Bolaños, Diego García, Alejandro Cabeza.

El DT de Emelec aprovechó para responder a Tiago Nunes, el técnico de Sporting Cristal aseguró que le sorprendió que el cuadro norteño haya salido tan replegado en el choque de ida. No quiso entrar en polémicas y aseguró que respeta su opinión.

“En el fútbol todo es respetable. Él (Tiago Nunes) tiene su concepto, yo tengo otro concepto y ustedes (prensa) tienen otro concepto. Nosotros somos un equipo grande, pero pienso que estamos en construcción. Estamos construyendo, dando una idea y estilo de trabajo diferente al que traía el equipo. Hay que reconocer el trabajo de nuestros jugadores. El equipo fue muy inteligente. Depende el rival que enfrentemos tratamos de formar una figura que nos lleve a resultados positivos”, aseguró el estratega colombiano.

Cevallos puso el 1-0 ante desatención de la defensa peruana por el certamen internacional. (Video: ESPN)

¿Qué canal tv transmitirá el Sporting Cristal vs Emelec?

El encuentro entre ‘celestes’ y ‘eléctricos’ será televisado por DirecTv y por su plataforma streaming DirecTv Go para todo el Perú y Sudamérica. También podrás seguir las incidencias de la definición de los play off de la Copa Sudamericana por Infobae Perú, encontrarás el minuto a minuto, mejores jugadas, goles, palabras de los protagonistas y mucho más.