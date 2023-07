Miguel Araujo confesó que Juan Reynoso lo animó a fichar por Portland Timbers de la MLS a “ojos cerrados”

El zaguero nombró al 'Cabezón' y otros compañeros de la 'bicolor', cruciales en su llegada al club de los Estados Unidos. (Video: Alonso Inca)

Miguel Araujo es el último jugador peruano en sumarse a la MLS. Y es que a inicios de este mes fue oficializado como nuevo fichaje de Portland Timbers. Sin embargo, recientemente confesó en una entrevista que su llegada al conjunto de los Estados Unidos se debió, en gran medida, a una charla que tuvo con Juan Reynoso, técnico de la selección nacional.

Te puede interesar: Miguel Trauco incluido en el once ideal de la MLS y su gol fue nominado al mejor de la semana

“Hablé con él en la gira asiática y me aconsejó que a ojos cerrados me venga a la MLS porque actualmente anda muy bien. Me dijo que aquí competiría muy bien, que los partidos son intensos durante los 90 minutos”, dijo en diálogo con el periodista Alonso Contreras.

Pero no fue el único, ya que aseguró que el resto de los futbolistas de la ‘bicolor’ que militan en el país norteamericano le dieron referencias del club y del certamen. “Hablé con Andy Polo, ya que él ha estado aquí; también lo hice con Ruidíaz, Gallese, Cartagena. Les pedí que me ayuden a la adaptación antes de venir”, precisó.

Te puede interesar: Miguel Trauco anotó golazo de volea para San Jose Earthquakes y fue comparado con Roberto Carlos y Marcelo

Además de los jugadores mencionados, Luis Abram defiende la camiseta de Atlanta United. En tanto, Reynoso dirigió entre el 2019 y el 2022 en el fútbol mexicano (Puebla y Cruz Azul) y pudo enfrentar al equipo ‘All Star’ de la MLS el 2021.

Con estos antecedentes, son varios los peruanos que han podido comprobar ‘in situ’ el nivel de competitividad del principal torneo de los Estados Unidos. De hecho, Pedro Gallese viene siendo figura de Orlando City semana tras semana y Raúl Ruidíaz fue condecorado varias ocasiones como máximo goleador de Seattle Sounders. Por tal motivo, ahora le queda a Miguel Araujo poder seguir por esos pasos para dejar el nombre del Perú en alto.

Raúl Ruidíaz y Pedro Gallese son los jugadores peruanos más destacados de la MLS.

Primeros días en Portland Timbers

Por otro lado, Miguel Araujo se refirió a cómo vienen siendo sus primeros días en Portland Timbers. “Mi adaptación va bien. Apenas llegué tuve dos días con el equipo y me tocó viajar para ir incorporándome al grupo, ir metiéndome con los muchachos”, señaló.

Te puede interesar: Dónde ver presentación de Lionel Messi en Perú: canal TV y horario para seguir evento de Inter Miami

Evidentemente, una de las personas con la que conversó en un inicio fue con el entrenador Giovanni Savarese. La charla estuvo orientada principalmente a su ubicación en el campo de juego. “El entrenador me preguntó en qué posición me siento más cómodo y me dijo que había visto los últimos partidos de la selección y de Emmen. Vio que juego de central y que también puedo apoyar como marcador derecho, no tengo ningún problema”, comentó.

En cuanto a los objetivos que tiene con el club de Oregon, el exjugador de Alianza Lima admitió que no promete el título de la MLS, pero sí mucho esfuerzo para poner al equipo en lo más alto. “Estamos elevando como equipo y queremos clasificar a los play-off, ese es el objetivo. Cada partido, lo vamos a tomar como una final”, declaró.

Por el momento, el polifuncional futbolista salió en banca en un partido (victoria por 3-1 ante Columbus Crew), que fue a los pocos días de su fichaje. En esa línea, se espera que pueda ser considerado como titular en las siguientes jornadas.

Miguel Araujo firmó por Portland Timbers hasta el 2025, con opción a extenderlo hasta el 2026. (Portland Timbers)

¿Cómo le fue Miguel Araujo en Emmen?

Miguel Araujo llegó a Portland Timbers de la MLS luego de haber militado por cuatro temporadas en el fútbol europeo. A mediados del 2019 arribó a Emmen de los Países Bajos, que en ese entonces estaba en la Eredivisie. Sergio Peña también jugó en este club, pero fue el zaguero quien se asentó por más tiempo.

No obstantge, en el curso 2020/2021, el elenco de los ‘caníbales’ perdió la categoría y el canterano de Cobresol se quedó, ejerciendo como uno de los capitanes del plantel. Luego pudo regresarlo a Primera División, aunque de ahí volvió a bajar, consumando la salida del defensa, que disputó un total de 118 encuentros, en los que anotó 12 goles y brindó dos asistencias.