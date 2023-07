¿La continuidad de Guillermo Salas en Alianza Lima dependerá del clásico peruano?

Guillermo Salas se hizo cargo de Alianza Lima a mediados del 2022 tras salida de Carlos Bustos.

La derrota con Sport Boys, el bajo nivel de juego, los lesionados y la eliminación de la Copa Libertadores; son algunas razones por las que Guillermo Salas es duramente cuestionado en los últimos días. Su continuidad en Alianza Lima está en tela de juicio porque los resultados no lo vienen acompañando. Los ‘blanquiazules’ están pasando por una crisis futbolística y la caída ante los ‘rosados’ la fecha pasada terminó por complicarlo aún más.

Mucho se especula sobre una posible salida de ‘Chicho’, y más si no logra ganar el clásico peruano este sábado 22 de julio a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El resultado de ese encuentro definiría el futuro del DT nacional. Sin embargo, trascendió de que la directiva de los ‘íntimos’ le habría renovado la confianza, y seguirá al mando del equipo pase lo que pase en el choque contra Universitario de Deportes. Su permanencia no es un tema de discusión en Matute, todos están concentrados en el encuentro ante los ‘compadres’.

Todo esto a pesar que algunos hinchas señalan que ya se acabó el crédito al estratega. También se le cuestiona que no sabe replantear y hace muy tarde los cambios. Sobre lo segundo está el caso de Andrés Andrade, a quien hizo ingresar a los 90 minutos, faltando poco tiempo para que termine el cotejo con la ‘misilera’. Salas tendrá todas la miradas encima en el clásico.

“En un equipo grande uno siempre está observado partido a partido, se afronta con mucha responsabilidad lo que viene. Tenemos plantel, estamos recuperando a la gente, tuvimos mucha mala suerte con los lesionados. Estoy seguro que haremos un buen partido, con nuestra gente. Es un partido especial pero estoy confiado de que haremos una buena presentación y estoy seguro que daremos la talla para ese partido que es el más importante ahora”, declaró el técnico de los ‘grones’ sobre el clásico.

Con gol de Jesús Barco, los 'rosados' se quedaron con el triunfo por la fecha 4 del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

¿Cómo están los lesionados?

El tema de los jugadores golpeados es algo que crea mucha incertidumbre porque hay varios que no son tomados en cuenta por estar lesionados, y nadie de Alianza Lima se pronuncia al respecto. No se sabe cuál es la situación de Gino Peruzzi, Pablo Sabbag, Santiago García, y ahora Yordi Vílchez, quien se sintió en el partido con Sport Boys y tuvo que ser cambiado. Gabriel Costa también salió sentido, cojeando a los 90 minutos.

Peruzzi ya lleva casi tres meses sin reaparecer, y su regreso es algo que no se sabe en concreto. El ‘Jeque’ no fue tomado en cuenta para el choque contra los ‘rosados’, y se conoció que fue por precaución. García se estiró tras una mala barrida en el cotejo contra Deportivo Municipal, y tampoco fue convocado. Andrés Andrade volvió a las canchas después de dos meses, y solo jugó algunos minutos.

La ausencia de Christian Cueva es una decisión técnica, no estuvo ante Sporting Cristal porque no entrenó con el grupo por una indisciplina. Sin embargo, regresó al equipo en la semana del cotejo con la ‘misilera’, pero no entró en lista. Su presencia en el clásico peruano será algo que se determinará en los siguientes días.

“Gracias a Dios creo que regreso bien, me siento bien dentro de la cancha. Uno puede sonar egoísta, pero saco positivo que regresé bien esto me va a ayudar para lo que viene del torneo”, comentó el ‘Rifle’ en conferencia de prensa.

Andrés Andrade participó de los últimos entrenamientos de Alianza Lima.

Matute será una caldera

La venta de entradas para el clásico peruano ha sido un éxito, Alianza Lima dio a conocer que no queda ni un boleto para el partido contra Universitario de Deportes. Los hinchas ‘blanquiazules’ demostraron una vez más su amor incondicional por el equipo de sus amores.

“¡LLENO TOTAL! ¡Matute será una fiesta! Las entradas para el partido ante Universitario se agotaron en el Combo Blanquiazul, por lo cual ya no habrá venta individual mañana. ¡Gracias por siempre estar, bicampeones!”, publicó el club victoriano en sus redes sociales.