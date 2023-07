Hernán Barcos apuntó a Paolo Hurtado por crítica a Guillermo Salas: “Hay que respetar a Alianza Lima y ser agradecido”

El 'Pirata' se refirió a las palabras que tuvo el 'Caballito' acerca del técnico Guillermo Salas. (Video: Alexis Bernal Alvarez)

Alianza Lima no para de estar rodeado de inconvenientes extradeportivos. Si hace un par de semanas se habló sobre la indisciplina de Christian Cueva y después del mal juego del equipo en el Torneo Clausura, ahora el foco viene siendo las recientes declaraciones de Paolo Hurtado y su crítica a Guillermo Salas. En ese sentido, Hernán Barcos habló sobre este y le mandó un mensaje en el que le pide que respete y sea agradecido a la institución que lo acogió.

“Respeto a todo el mundo. No puedo ponerme en la situación de cada uno, cada uno pasa lo que siente y lo que declara, después hay que bancarlo con hechos. No sé qué habrá pasado, el sentimiento de cada uno uno tiene que ser responsable, no me gusta hablar de los que no están porque no es justo y cada uno tendrá sus razones. Hay que respetar primero a la institución y después ser agradecido. Si tiene problemas personales, hay que resolverlo personal”, dijo a la prensa tras el entrenamiento del conjunto ‘íntimo’.

Y es que el ‘Caballito’ tuvo una participación casi testimonial en su retorno al elenco de La Victoria. Llegó a mediados del 2022 cuando el entrenador era aún Carlos Bustos, con el que disputó seis encuentros. No obstante, a los pocos meses ‘Chicho’ Salas asumió como DT y lo borró de sus planes. Influyó un problema que tuvo con Jefferson Farfán y al final su contrato no fue renovado. La ‘Foquita’ y el actual jugador de Cienciano lograron limar asperezas, pero según este último, el trato no fue el mismo con el estratega.

Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, después de las asperezas, posaron con el trofeo del Torneo Clausura 2022. (Liga 1)

Universitario y el tema de racismo

Por otro lado, Hernán Barcos se refirió a la sanción momentánea que recibió el preparador físico de Universitario, Sebastián Avellino, luego del acto racista que hizo frente a hinchas de Corinthians en el duelo de ida por Copa Sudamericana. “El tema del racismo es algo que no debería existir en ninguna parte del mundo, en 2023 hablar de racismo es un absurdo, la sociedad tiene que dar un paso al frente y cambiar eso. Una persona que hizo lo que hizo este profesor, no lo conozco, pero es indefendible. Cómo defender eso en el 2023 y no importa del club que sea, no voy en contra del club, sino de la persona que lo hizo”, declaró.

Clásico ante Universitario

Otro de los temas que habló el atacante argentino fue el clásico del sábado 22 de julio ante Universitario. “El clásico es el partido del año por lo que genera en el campeonato. Va a ser importante porque es un rival directo y el de toda la vida de Alianza”, indicó.

También tuvo palabras de elogio sobre los dirigidos por Jorge Fossati. “Vienen jugando muy bien, creciendo. Ellos vienen en levantada, tienen un buen grupo de trabajo, un buen cuerpo técnico”, precisó.

Preocupación en Alianza Lima

Ahora, Alianza Lima no viene bien en este inicio del Torneo Clausura y Barcos es consciente de ello. “Hemos perdido un partido, empatado otro y hay que seguir trabajando, tenemos mucho para mejorar. No podemos creer que estamos tan bien, hay cosas para mejorar, no estamos generando tanto como hacíamos anteriormente, eso sí nos preocupa. Estamos para trabajar y estamos a disposición del entrenador para lo que precise”, comentó.

La falta de ocasiones de gol es el principal problema de los ‘blanquiazules’. Pese a contar con importantes jugadores en la ofensiva como el propio Barcos, Gabriel Costa, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, entre otros, solo anotaron dos goles en las tres jornadas disputadas.

“Algo que nos preocupa es que no estamos generando ocasiones. Si generas 20 y erras 18 vamos a preocuparnos por qué estamos errando tanto pero no es el caso. Acá no estamos generando, casi no tenemos situaciones de gol y eso sí preocupa”, concluyó.