‘El Gran Chef Famosos’ EN VIVO: minuto a minuto de la noche de sentencia

José Peláez contó cómo fue su casting para estar en ‘El Gran Chef Famosos’

“Yo me sentí divertido, me pidieron que hable sobre lo que ocurría. ‘Miren, Jesús está cocinando en la tacita un té, tiene técnica, miren como echa el azúcar, tremendo’. Hablaba cualquier hue** y empecé a jugar con lo que veía. Describía hasta que me digan que pare, el trabajo de un conductor es hacer que las cosas avancen”, expresó.