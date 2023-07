Erick Elera respaldó a Melissa Paredes luego que Sergio Galliani la minimizara como actriz

Erick Elera enfrentó a Sergio Galliani, su excompañero de 'Al Fondo Hay Sitio'.

La llegada de Melissa Paredes a ‘Al Fondo Hay Sitio’ no ha sido del agrado de Sergio Galliani, quien dio vida a ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en las primeras ocho temporadas. Tras sus polémicas declaraciones, Erick Elera salió en defensa de la exconductora de ‘América Hoy’ y quien es su actual compañera de reparto.

Como se recuerda, el popular ‘Nachito’ no respondió de la mejor forma cuando le preguntaron sobre el ingreso de Melissa Paredes a ‘Al Fondo Hay Sitio’. El actor nacional aseguró desconocer de quién se trataba.

Melissa Paredes hace su debut en Al Fondo Hay Sitio como repartidora de comida y nueva conquista de Joel Gonzales. (América TV)

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, señaló a La República.

Sus declaraciones sorprendieron a su esposa Connie Chaparro y provocaron las risas de Magaly Medina, una de las principales detractoras de Melissa. “Yo no creo que él no sepa (quién es Melissa), lo que pasa es que no quiere opinar, solo la quiere desconocer... Solo la ninguneó. Para él, no es nadie. No existe, no fue”, expresó.

Erick Elera respondió a Sergio Galliani

El actor que interpreta a ‘Joel Gonzales’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ aseguró que Melissa Paredes tiene talento para la actuación y, por eso mismo, ha sido escogida para que forme parte de la décima temporada de la teleserie; independientemente de los escándalos que protagonizó en su momento.

“Ella es buena actriz (Melissa Paredes) y lo saben los guionistas. Lo que sé es que hasta el momento ella está haciendo un buen trabajo, tuvo un casting y pudo ingresar”, indicó a El Popular.

Erick Elera afirmó también que está feliz con la llegada de Melissa y que le está dando todo su respaldo. “Quien me conoce sabe que jamás yo he puesto una cara o un pero a nadie. Con quien me toque actuar yo lo trato con el mayor respeto y trato de aprender de esas personas para hacer que las cosas fluyan y funcionen”.

Melissa Paredes y Erick Elera compartieron roles como una pareja de esposos en la novla 'Dos Hermanas'. América TV.

“Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a que mi relación laboral funcione. No es la primera vez que trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela”, sentenció.

Melissa Paredes y una posible escena de besos con Erick Elera

En ‘Al Fondo Hay Sitio’, Melissa Paredes interpreta a ‘Patty’, una divertida repartidora de comida. Su personaje es el nuevo interés amoroso de ‘Joel Gonzales’, lo que despertará los celos de ‘Macarena Montalbán’.

Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales.

Es probable que Melissa Paredes y Erick Elera realicen una escena de celos como parte de la trama de la serie. Sobre esto, Anthony Aranda ha dejado en claro que no tiene problemas en ver a su pareja en una situación romántica con otra persona, siempre y cuando sea profesional.

“¿Si me pondré celoso si hay escenas de besos? No. El profesionalismo de ella me encanta. Ella es una gran actriz, el personaje, es más, ya me conquistó. Solo le he dicho que me avise para no verlo (la escena de besos)”, manifestó entre risas para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Por otro lado, ‘El Activador’ informó que ya está planeando el próximo viaje que tendrá con Melissa Paredes, pues desea celebrar por todo lo alto el cumpleaños de la modelo, el próximo 11 de agosto. El bailarín señaló que invitó a su pareja a Cancún, donde compartirán momentos especiales.