Nelly Rossinelli quiere acabar con las amenazas del ‘Army’ y se graba bailando junto a Mr. Peet

La integrante de ‘El gran chef famosos’ Nelly Rossinelli quiso poner paños fríos tras la denuncia que hizo en su red social, luego de ser amenazada por el ‘Army’ con lanzar una bomba a su hogar y quemar el lugar en donde trabaja, Latina, si osan eliminar a Mr. Peet de la competencia.

A través de su cuenta de Tiktok, la administradora de empresas de profesión ha decidido dar la vuelta al problema por consejo de sus verdaderos seguidores, quienes comentan que se trataría de una broma. Ante ello, Rossinelly compartió un video junto a comentarista deportivo para evidenciar que mantiene una buena relación con el participante y se atreven a mostrar sus mejores pasos de baile.

En el video compartido en sus redes sociales se logra apreciar a la jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ que baila junto a Belén Estévez y la exvoz del reality ‘Combate’. Además, Nelly mencionó que los comentarios a los platillos Peter Arévalo, (que podrían considerarse negativos), es solo parte del reality de cocina y no en la vida real.

“Belencita (por Belén Estévez) y yo bailando con Mr. Peet para que el Army compruebe que no tenemos nada contra él”, se lee en la descripción del video de Nelly Rossinelli junto a una divertida coreografía junto a ambos participantes. Vale indicar que Peter, ha ido a sentencia en cinco oportunidades desde que inició la segunda temporada, pese a que tiene el apoyo de sus seguidores.

Nelly Rossinelli denuncia amenazas de seguidores de Mr. Peet

Lamentable. La simpática Nelly Rossinelli muestra su preocupación en redes sociales luego de hacer grave denuncia en contra de los seguidores del Peter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet, quienes la amenazaron en lanzarle una bomba a su casa y quemar Latina, si eliminan a periodista deportivo de la competencia. Como se sabe, el comentarista está de nuevo en sentencia, sumando ya la quinta vez, desde que comenzó la segunda temporada.

“Todo el tiempo están que me dicen que me van a poner bombas, que cosas terribles sucederán, que van a quemar el canal. No tengo idea qué es el Army. Que si elimino a Mr. Peet cosas terribles sucederán. Así me ponen. Le pido al Army que tengo hijos, tengo familia. Gracias, chicos del Army”, fue la declaración que hizo Nelly para su live en Tiktok.

¿Quiénes participan en la segunda temporada de EGCF?

La segunda temporada de ‘El Chef Famosos’ sigue dando que hablar. En esta oportunidad, tras la gran acogida del reality culinario, la producción del ‘Rayo en la botella‘ apostó por una segunda temporada que cuenta con la participación de los siguientes en el listado.

Vale recalcar que, entre los doce famosos que iniciaron la competencia, cuatro ya fueron eliminados, estos se tratan de: Mauricio Mesones, el cantante Jimmy Santi, el actor Jesús Neyra y Junior Silva.

