Dos canales exclusivos pasarán Universitario vs Corinthians por play off vuelta de Copa Sudamericana

Dos canales exclusivos para ver Universitario vs Corinthians por vuelta de Copa Sudamericana 2023.

Ya quedó todo listo para vital duelo de Universitario frente a Corinthians en el Estadio Monumental de Ate por play off vuelta de Copa Sudamericana 2023. Lo único detalle que faltaba finiquitar era el tema del canal oficial del encuentro. Y recién a un día del encuentro se pudo confirmar, para que ningún hincha se pierda la transmisión TV.

Hay mucha expectativa por conocer dónde se podrá ver el cotejo internacional. Esto porque a lo largo del torneo hubo varias empresas que pasaron los partidos del equipo que dirige Jorge Fossati. En el choque de ida disputado en Brasil, DIRECTV y DGO se encargaron de llevar en directo el partidazo en el Arena Neo Química de la ciudad de Sao Paulo.

Para esta oportunidad habrá un nuevo cambio. De acuerdo a la última publicación de Conmebol, donde coloca al agenda televisiva de los encuentros de la semana, se logró conocer a los canales que tendrán el vivo del choque entre peruanos y brasileños por el pase a octavos de final de Copa Sudamericana, donde ya espera Newell’s Old Boys de Argentina.

Se tratan de ESPN y Star Plus, señales que tuvieron varios partidos de los ‘cremas’ a lo largo de la copa. Pasaron ambos duelos con Gimnasia Esgrima y La Plata y la vuelta con Goiás fuera de casa: todos estos por fase de grupos. Y ahora, en esta definición, estarán ambos canales.

Será todo o nada para Universitario

En el choque de ida, Corinthians se impuso 1-0 ante Universitario y parte con ventaja para el segundo partido. Es por ello que los ‘merengues’ están obligados a ganar en casa, este martes 17 de julio, en el Estadio Monumental, que lucirá un impresionante marco de aficionados. En caso de igualdad en el global, todo se definirá en tanda de penales (no hay suplementarios).

¿A qué hora se juega? Va desde las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay. A las 21:30 horas de Uruguay, Argentina y Brasil. Duelo dará mucho que hablar en la semana por su importancia y no es para menos.

El 'timao' ganó 1-0 frente a los peruanos por play off ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Una previa con polémica

Acto racista manchó el Universitario vs Corinthians por Copa Sudamericana. Sebastián Avellino, asistente técnico de Jorge Fossati, realizó reprochables gestos contra los hinchas del ‘timao’ y fue detenido por las autoridades brasileñas. En un inicio, y a falta de pruebas, la situación indignó a los peruanos, pero con el video publicado, el caso dio un giro rotundo.

Pero esto no fue todo. El técnico Vanderlei Luxemburgo pidió a la Conmebol cambiar de sede para la vuelta, indicando que Perú está en alerta sanitaria por casos de Guillain-Barré. Sin embargo, esto no procedió ya que no es una enfermedad que contagia, de acuerdo a pronunciamiento del Ministerio del Salud.