La emoción de Nicola Porcella al conocer a Gloria Trevi en ‘La Casa de los Famosos México’

Nicola Porcella se emocionó al conocer a Gloria Trevi en ‘La Casa de los Famosos México’. (TikTok)

‘La Casa de los Famosos México’ sigue dando mucho de qué hablar y esta vez por la inesperada aparición de Gloria Trevi. La reconocida cantante dejó a más de uno sorprendido con su llegada al reality. Si bien, al principio bromeó con que sería una integrante más, luego reveló que la producción la había invitado por unos minutos para conversar con los habitantes.

Uno de los más emocionados fue Nicola Porcella, quien se quedó en shock tras ver a la mexicana hasta el punto de quedarse mudo. Y es que, cuando los participantes vieron a la intérprete, gritaron de emoción y corrieron para abrazarla. El modelo peruano dibujó una gran sonrisa en su rostro y acompañó a sus compañeros.

Poco después, Gloria Trevi notó la timidez del exguerrero y no dudó en dirigirse a él. “Tú, Nicola”, se le escucha decir a la estrella mundial, mientras que todos se unen para escuchar lo que conversaban. Fue en ese momento que Nicola Porcella aprovechó para confesar que el haber conocido a la mexicana fue un sueño.

“Que tú estés acá es otro sueño hecho realidad”, exclamó el exchico reality muy emocionado. Además, dio a entender que su madre estaría “celosa” de él por tener al lado a la artista, quien confesó que mantiene una tierna relación con el Perú. “¿Sabes lo mucho que amo a la gente de Perú? Mi historia de amor con la raza de Perú es demasiado grande”, dijo.

Nicola Porcella se emocionó con Gloria Trevi. (Captura)

Nicola Porcella continúa hablando de Gloria Trevi

Luego de que Gloria Trevi se despidiera de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella continuó hablando de ella por varios minutos. La exfigura de América Televisión se quedó maravillado con la mexicana y aseguró que le contará a su mamá acerca de este encuentro.

“¿Sabes lo que es para mí ver a Gloria Trevi? Yo sigo sin creerlo. No tenía ni palabras para decirle y por lo menos sabía mi nombre. Le voy a decir a mi madre: ‘Mamá, estuve con Gloria Trevi, conocí a Gloria Trevi, saludé a Gloria Trevi, me dio una pulsera Gloria Trevi”, señaló.

Asimismo, Nicola Porcella no dudó en llenarla de elogios y sorprendió al confesar que le hubiera gustado darle un beso. “Qué humilde, qué guapa, y la energía que irradia… no me la creía (...) Si no estuviera casada, le metía un beso de una. No me interesaba que tú me veas”, expresó en conversación con Wendy Guevara.

La reacción de Nicola Porcella luego de conocer a Gloria Trevi en ‘La Casa de los Famosos México’. (TikTok)

Nicola Porcella vuelve a hablar de Angie Arizaga

Nicola Porcella volvió a mencionar a Angie Arizaga durante su participación en el reality. El modelo se refirió a los conflictos que tuvo con su expareja, con quien fue acusado de tener una tormentosa relación y terminar de la peor manera. El exguerrero habló de la polémica que protagonizó en 2015, cuando se viralizaron unos audios en los que se escuchaba a la modelo acusándolo de maltrato.

“(Tuvimos) Una discusión fuerte ella comienza a golpear y yo le digo: “car***’, pero no le pego, nada. Ella llama a un amigo y le dice: ‘Nicola me pegó’. Grabaron todo eso y lo vendieron a otro canal y se escuchaba ella llorando diciendo que yo la había golpeado, maltratado, pateado. Yo salí a decir que soy una persona que pesa 90 kilos no puedo pegarle a una mujer, patearla y que al día siguiente esté como si nada, algo tiene que tener”, expresó.

“Cometí un error, estaba en una discoteca y me llama mi ex, pero yo estaba muy dolido. Llego a la discoteca y comienzo a pelear con ella y me grabaron, pero nunca fui agresivo. Yo me fui a hotel con ella, dormimos juntos, nos levantamos juntos, nos despedimos, nos dimos un beso. Es una pelea que puede pasarle a cualquiera, pero era yo. Y lo grabaron y dijeron Nicola agredió, ella dice que no la agredí. Terminamos juntos, hablamos, nos abrazamos”, agregó.