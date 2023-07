La inesperada publicación de Jefferson Farfán sobre la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1

Jefferson Farfán y su inesperado mensaje sobre la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1.

Alianza Lima perdió 1-0 ante Sport Boys con gol de Jesús Barco por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. De esta forma, dejó pasar la oportunidad de seguir en lo más alto de la tabla y se quedó con siete puntos en la séptima ubicación.

Más allá del resultado, el juego mostrado por el elenco de Guillermo Salas en el Estadio Nacional no fue el mejor, incluso no tuvo una ocasión clara para empatar el marcador. El mismo técnico reconoció que fueron “neutralizados” y no “tuvieron ideas claras” ante la ‘misilera’.

En ese sentido, Jefferson Farfán, jugador retirado y uno de los ídolos del conjunto ‘blanquiazul’, reapareció en su cuenta de Instagram para opinar sobre la caída de los ‘íntimos’ y realizó inesperada publicación que causó polémica en las redes sociales.

“Se nota la complicidad entre el entrenador y los jugadores del Sport Boys. Hay que saber perder para poder crecer. Felicidades Sport Boys”, fue lo que escribió la popular ‘Foquita’ en su storie.

La publicación de Jefferson Farfán sobre la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys.

¿Indirecta para ‘Chicho’?

Muchos hinchas de Alianza Lima asociaron la publicación de Jefferson Farfán con la relación de Guillermo Salas y sus jugadores. No obstante, el ‘10 de la calle’ siempre mostró tener un buen vínculo con ‘Chicho’, quien fue su compañero en su etapa como futbolista y luego se convirtió en su entrenador.

Por ejemplo, una de las escenas más recordadas de los dos fue el caluroso y emotivo abrazo que protagonizaron en medio de la celebración por la obtención del bicampeonato nacional, incluso se sacaron una postal para el recuerdo.

Posteriormente, Farfán decidió dejar el fútbol tras 22 años de carrera, debido a la dura lesión en su rodilla que no le permitió jugar muchos partidos en su última temporada, y se alejó de La Victoria.

Jefferson Farfán junto a Chicho Salas en la celebración del título de Alianza Lima.

Alianza Lima cortó su buena racha en Lima

Jesús Barco fue el nuevo verdugo de los ‘victorianos’, anotó y le dio el triunfo a Sport Boys. Así el ‘equipo del pueblo’ registró su quinta derrota en lo que va del campeonato peruano. En el Torneo Apertura perdió ante Sporting Cristal por ‘walk over’, Sport Huancayo, Melgar y ADT.

Dejando de lado la caída ante los ‘celestes’ por no presentarse como símbolo de su protesta en medio de la pelea por los derechos de televisión, nunca había caído en Lima. Los partidos ante el ‘rojo matador’, ‘dominó' y ‘vendaval celeste’ fueron de visita en provincia.

Por ese motivo, Sport Boys cortó la buena racha de Alianza Lima en la capital. La última vez que no sumó punto alguno en el certamen doméstico fue ante su clásico rival, Universitario, el 4 de setiembre de 2022, es decir, casi un año y 19 partidos invictos.

Eso sí, el equipo de ‘Chicho’ mantiene su ventaja en la tabla acumulada tras ganar el Torneo Apertura. En la actualidad es primero con 49 puntos, a cuatro de su máximo perseguidor, Sporting Cristal.

Con gol de Jesús Barco, los 'rosados' se quedaron con el triunfo por la fecha 4 del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Próximo partido de Alianza Lima

Ahora, Guillermo Salas y su comando técnico deberán comenzar a planificar el clásico ante Universitario. Para este encuentro podría haber reapariciones como es el caso del delantero Pablo Sabbag y el volante Christian Cueva. Así como también bajas. La más probable la de Yordi Vílchez, quien salió en muletas del Estadio Nacional.

El duelo entre Alianza y la ‘U’ está programado para el sábado 22 de julio a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de Liga 1 Max. Los ‘cremas’ vienen de ganarle 2-0 a Unión Comercio y afrontarán un cotejo decisivo a mitad de semana por el play off de la Copa Sudamericana.