Canal TV del Alianza Lima vs Sport Boys: clásico por la Liga 1

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023.

Alianza Lima jugará hoy domingo 16 de julio ante Sport Boys a las 15:00 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El conjunto ‘íntimo’ buscará seguir en lo más alto de la tabla, mientras que la ‘misilera’ no le quiere perder los pasos a los líderes.

Te puede interesar: Liga 1 Perú: partidos, día, hora y canal tv de la fecha 4 del Torneo Clausura

‘Blanquiazules’ y ‘rosados’ se volverán a enfrentar después de cinco meses. En el último cotejo, el equipo dirigido por Guillermo Salas se impuso 2-0 con goles de sus dos delanteros, Hernán Barcos y Pablo Sabbag en Matute.

Ahora, la escuadra del Callao cuenta con un nuevo técnico. Se trata de Fernando Gamboa, quien llegó tras la salida de Guillermo Sanguinetti. El argentino logró implantar una idea de juego rápidamente y conseguir resultados importantes: solo perdió en dos ocasiones en seis partidos disputados.

Te puede interesar: Alineaciones probables del Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1

¿Cómo llegan? El ‘equipo del pueblo’ igualó sin goles ante un rival directo, Sporting Cristal, mientras que los chalacos dieron la sorpresa y se impusieron por la mínima diferencia con un gol agónico de Jesús Barco en su visita a Unión Comercio en Tarapoto.

El mediocampista abrió el marcador en el estadio Carlos Vidaurre García. (Video: Liga 1 MAX)

La necesidad de ganar: ‘Chicho’ y compañía saldrán en búsqueda del triunfo para seguir en la punta del Clausura junto a sus clásicos rivales, Sporting Cristal y Universitario. Ambos con 10 puntos. Gamboa y sus pupilos quieren una victoria para alcanzar las 9 unidades y continuar detrás de los primeros.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sport Boys: tres reapariciones y una duda en el equipo de Guillermo Salas para duelo ante ‘rosados’

En cuanto a la tabla acumulada, viven un presente distinto. Los ‘victorianos’ la lideran tras haber ganado el Apertura, mientras que el primer campeón del fútbol peruano está en la casilla 12, pero aún no se aleja por completo de la zona de descenso.

En el historial de choques, Alianza Lima no pierde ante Sport Boys desde hace tres años. Esto fue en la temporada 2020 cuando el atacante Sebastián Penco anotó un doblete para el 2-0, el cual complicó a los ‘íntimos’ con el descenso.

Alianza Lima con ausencias y regresos

Para este cotejo, el conjunto de La Victoria presentará bajas. El lateral Gino Peruzzi aún no se recupera de su lesión y no será convocado. Asimismo, el ‘10′ Christian Cueva, quien hace poco protagonizó una polémica al faltar a los entrenamientos, no jugará y sería guardado para el clásico con la ‘U’. El delantero Pablo Sabbag y el central Santiago García tampoco participarán.

El volante Andrés Andrade hará su reaparición ante los ‘rosados’. El colombiano afirmó que ya está bien físicamente para ayudar a sus compañeros en una reciente entrevista, en ese sentido, volvería a jugar después de dos meses exactamente. “Ya me siento para competir. Se ha hecho largo no haber jugado, pero creo que ha sido lo prudente para la lesión que tuve”, fue lo que dijo.

Andrés Andrade participó de los últimos entrenamientos de Alianza Lima.

Canal TV del Alianza Lima vs Sport Boys

GOLPERU (canal 14 o 714 de Movistar) será el encargado de transmitir este encuentro por la fecha 4 porque tiene contrato vigente con Sport Boys. Asimismo, los hinchas podrán utilizar la aplicación Movistar Play para ver el cotejo por diferentes diapositivos. Por último, Infobae Perú hará el minuto a minuto con todos los detalles, incidencias y goles.

Palabras de los protagonistas

Fernando Gamboa, técnico de Sport Boys, habló sobre el duelo con el vigente bicampeón. “Somos un equipo que está en crecimiento, estamos en igualdad de condiciones y de esa manera afrontamos el encuentro. Tenemos la idea clara de tratar de ganarlo, sabiendo las virtudes del rival. Con muchas expectativas e ilusión que el resultado sea positivo”.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, destacó el presente de su rival de turno. “Vamos trabajando y preparándonos para este partido importante. Gamboa es un técnico de experiencia, Boys está mejor de lo que hizo en el Apertura, nosotros haremos nuestro partido buscando los tres puntos”.