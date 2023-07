Alineaciones probables del Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1

Alianza Lima y Sport Boys pondrán en cancha a sus mejores jugadores en el duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2023. (Liga 1)

Hoy, domingo 16 de julio, Alianza Lima visitará a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2023 en el Estadio Nacional de Lima desde las 15:00 horas de Perú. Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar el encuentro para seguir siendo uno de los líderes de la competición junto a Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Por su parte, los ‘rosados’ buscarán imponerse para alcanzar los nueve puntos y pasar a los vigentes bicampeones de la Liga 1 en la tabla de posiciones. A ninguno de los dos clubes les conviene el empate.

En las últimas semanas, los ‘íntimos’ han recuperado a algunas de las piezas importantes de su plantel para el segundo semestre de la temporada y al no tener doble competencia, pues quedaron eliminados de la Copa Libertadores. Ahora podrán colocar a sus titulares habituales con el objetivo de conseguir el ansiado tricampeonato nacional. Además, en la siguiente jornada deberán medirse con la ‘U’, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

No obstante, si bien la rotación empleada por el director técnico Guillermo Salas será menor, unos cuantos futbolistas seguirán ausentes por precaución, esperando que culminen satisfactoriamente su rehabilitación. Por ese motivo, el lateral derecho Gino Peruzzi y el central Santiago García no concentran para el compromiso con la ‘misilera’. Otro que no estará presente es Christian Cueva, quien si bien volvió a entrenar con sus compañeros tras recibir una sanción por indisciplina, no entró en la consideración del ‘Chicho’.

Gino Peruzzi, Santiago Garcia y Chrisitian Cueva no estarán presentes en el Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2023. (Alianza Lima)

La retaguardia estaría compuesta por el guardameta Ángelo Campos, la dupla de centrales serían Carlos Zambrano y Yordi Vílchez. Las bandas estarían ocupadas por Edinson Chávez en el carril derecho y Ricardo Lagos por derecha. La línea de cuatro defensores se mantiene vigente.

El medio sector no presentaría modificaciones con respecto a la alineación que presentó en el empate 0-0 ante Sporting Cristal. Por lo tanto, dicho sector del terreno iría poblado por el capitán Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Jairo Concha. En el ataque solo habría una modificación. Franco Zanelatto iría al banquillo de suplentes y Gabriel Costa saltaría al campo desde el comienzo. ‘Gaby’ retornó a la actividad después de cinco cotejos y acompañaría al extremo Bryan Reyna y al máximo goleador extranjero de Alianza, Hernán Barcos. Pablo Sabbag volvería a ejercer un rol de sustituto.

Andrés ‘Rifle’ Andrade brindó declaraciones en la previa al choque con los chalacos y señaló que la lesión a la rodilla ya forma parte del pasado y está listo para reaparecer. El enganche colombiano formará parte de la delegación aliancista y sumaría minutos después exactamente dos meses.

Gabriel Costa sería titular contra los 'rosados' en el Estadio Nacional. (Alianza Lima)

Sport Boys repetiría oncena

El primer campeón profesional del Perú viene realizando un buen inicio del Torneo Clausura con su DT Fernando Gamboa y ganó dos de tres presentaciones. En la última jornada derrotó 1-0 a Unión Comercio en Tarapoto, por lo que no realizaría modificaciones al esquema que le está brindado réditos deportivos.

La lesión del portero argentino Álvaro Villete le dio la oportunidad a Ismael Quispe y no desentonó, por lo que mantendría su puesto. Christian Vásquez, Christian Ramos, Oliver Benítez y Cristian Carabajal estarían en la línea defensiva. La volante tendría a Juan ‘Chengue’ Morales, Jesús Barco y Jorge Ríos. El tridente ofensivo lo conformarían Edinson Mero, Luis Carranza y Nicolás Contín.