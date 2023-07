Roberto Palacios y su mensaje a Paolo Guerrero tras su llegada a LDU de Quito: “Le irá bien y escribirá su propia historia”

Roberto Palacios se refirió a la llegada de Paolo Guerrero a LDU de Quito.

Paolo Guerrero se convirtió en nuevo jugador de LDU de Quito luego de su fugaz paso por Racing Club. El delantero no es el primer peruano en llegar al equipo en mención, debido a que años atrás, desfilaron otros más. Y sin duda alguna, Roberto Palacios es el más recordado por la hinchada al ganar un título nacional en 2005.

Por ese motivo, el popular ‘Chorri’ le dedicó un mensaje a través de Twitter. “Me alegra mucho que un compatriota mío, mi amigo Paolo Guerrero, llegue a LDU, equipo al cual le tengo un gran cariño y dónde viví una linda etapa de mi vida futbolística con una hinchada excepcional. Estoy seguro que a Paolo le irá bien y escribirá su propia historia”.

Roberto Palacios y su mensaje a Paolo Guerrero al confirmarse su fichaje a LDU de Quito.

Asimismo, el exintegrante de la selección peruana habló con la radio Área Deportiva sobre el arribo de su compatriota al ‘Rey de Copas de Ecuador’. Primero, ratificó su sentir. “Me alegro que llegue al equipo que más quiero en Ecuador”.

Luego, afirmó que no conversó directamente con el ‘nueve’, sin embargo, sí con su entorno. “No he hablado con Guerrero pero con su hermano (Julio Rivera) sí, me dijo que Paolo tenía la posibilidad de llegar a Ecuador. Le dije que si Liga estaba interesado en él no lo piense dos veces, la ciudad es hermosa y el cariño de la hinchada es grande”.

En seguida, Palacios respaldó a Guerrero. “Yo llegué a Liga a los 32 hasta los 35 y jugué hasta los 39. No te voy a mentir me sentía completo. La edad no importa tanto. En la selección peruana lo vi muy bien, le falta continuidad y en LDU la va a tener de seguro”.

Por último, el ídolo de Sporting Cristal manifestó que el delantero nacional se adaptará a la altura en “un mes o mes y medio”. “Confío que le vaya bien a Paolo Guerrero en LDU, la capacidad la tiene”, cerró.

Paolo Guerrero fue oficializado como fichaje de LDU de Quito

Integrante de LDU elogió al ‘Chorri’

Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de LDU, brindó una entrevista a Toca y Pasa para hablar sobre Paolo Guerrero y recordó el paso de Roberto Palacios en Ecuador. “El ‘Chorrillano’ fue fantástico lo que vivimos con él, esa jerarquía era sensancional, desequilibrante”.

El exvolante llegó al conjunto ‘albo’ en 2005 después de su estancia en Deportivo Cali de Colombia y permaneció durante dos temporadas, en las cuales disputó un total de 107 partidos y anotó 27 goles. Asimismo, conquistó la Serie A, primera división de dicho país.

Paolo Guerrero se mantiene en el exterior

La ilusión de millones de peruanos de tener a Guerrero en la Liga 1 cada vez está más lejos. Y es que el atacante ya tiene 39 años y continuará su carrera en el extranjero. Disputará su tercera liga en Sudamérica. Estuvo en Brasil, Argentina y ahora competirá en Ecuador.

Según declaraciones del presidente de la Comisión Ejecutiva de LDU, el ‘Depredador’ llegará al país norteño entre el martes o miércoles de la próxima semana, de esta forma, sería presentado oficialmente en conferencia de prensa en la siguiente semana.

El debut del ‘nueve’ podría darse recién a inicios de agosto, ya que su campeonato local se encuentra en receso tras la finalización de la primera ronda. En esa línea, la primera participación del peruano tendría como escenario un duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana.

LDU de Quito ya se encuentra clasificado a dicha instancia del torneo de Conmebol al haberse ubicado primero del Grupo A y está a la espera de su próximo rival, el cual saldrá del enfrentamiento entre Ñublense y Audax Italiano en el play off.