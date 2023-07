Melissa Paredes se pronuncia por supuesta reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes se pronuncia sobre supuesta reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. América TV.

Melissa Paredes se encuentra pasando uno de sus mejores momentos laborales y sentimentales. Acaba de ingresar al elenco de una de las teleseries más importantes del Perú que es ‘Al Fondo Hay Sitio’. Su personaje ‘Patty’ es una divertida repartidora de comida que ha despertado un interés amoroso en Joel Gonzales (Erick Elera) y pondrá en dudas sus sentimientos por Macarena Montalbán (Maria Grazia Gamarra).

Por otro lado, se encuentra enfocada en la academia de baile que ha lanzado con su novio, Anthony Aranda, UMove Dance Estudio en Miraflores. Pero, ellos no serían la única parejita feliz, ya que de acuerdo al magazine ‘América Hoy’, Rodrigo Cuba está haciendo de todo para reconciliarse con la madre de su última hija, Ale Venturo.

Como se recuerda a inicios de julio, el futbolista de Sport Boys gritó su amor por Ale Venturo y evidenció sus ganas de recuperarla con un mensaje que le dejo a una de las reporteras del magazine de Ethel Pozo. “Solo te puedo decir que amo a Ale y que voy a hacer absolutamente todo por ella y nuestra familia”, escribió.

Rodrigo Cuba grita su amor por Ale Venturo.

Ante esto, ‘América Espectáculos’ le consultó a la exconductora de televisión que opinaba sobre la supuesta reconciliación entre su exesposo y la empresaria de comida saludable. Ella afirmó que no quiere opinar porque su punto de vista sobre este tema no es algo de le debe importar a otros. Pero, señaló que si ellos deciden retomar su relación son responsables de lo que hacen.

“De ese tema no voy a opinar, como si mi opinión importara, te juro, nada que ver... yo prefiero no opinar del tema, yo estoy tranquila con mi amor, estamos felices. Cada uno sabrá qué hace con su pareja”, respondió la actriz.

Melissa Paredes defendió a Anthony Aranda de posibles acusaciones de su exjefe

El coreógrafo Denis Montejo sorprendió al publicar un mensaje amenazante en las historias de su cuenta de Instagram y todo hace indicar que sería una indirecta para su exprofesor de baile, Anthony Aranda. “No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego”, escribió.

Dennis Montejo también indicó que tenía información delicada, algo que incluso podría perjudicar su relación con su actual pareja, Melissa Paredes.

Sobre este hecho, Anthony Aranda sostuvo que no se sintió aludido por las palabras que compartió su exjefe en redes sociales, pues en ningún momento lo nombró, además afirmó que cuando se fue de la escuela de baile, presuntamente lo hicieron en buenos términos, por lo que no tiene nada que temer.

“Para mí está hablando de otra persona porque no se asemeja en nada a mi realidad, entonces, si él no viene y me dice, ‘Anthony, tengo algo qué decirte’, no voy a pensar que es para mí”, dijo.

Anthony Aranda revela cómo reaccionaría ante posible beso entre Melissa Paredes y Erick Elera. | América TV.

Asimismo, Melissa Paredes comentó que si Dennis Montejo tuviera algo contra su prometido, ya hubiera sacado estas pruebas de las que tanto habla. “Si tuviera algo de Anthony ya lo hubiera sacado, hace rato ya... jajaja... yo lo sacaría”, expresó en la celebración por los 10 años de ‘Estás en Todas’.

Para finalizar, el bailarín no descartó la posibilidad de que su exjefe haya recibido algún tipo de pago para realizar esta publicación en sus redes sociales, pues de esa manera llamaría la atención de la prensa.