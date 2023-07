Magaly Medina enfrentó a usuaria que se burló de ella por perder juicio contra Jefferson Farfán

Magaly Medina se defendió de las burlas por perder juicio contra Jefferson Farfán.

Luego que el Poder Judicial condenara a Magaly Medina a 1 año y 8 meses de prisión suspendida y al pago de 100 mil soles por haber difamado a Jefferson Farfán, la conductora de TV tomó las cosas con tranquilidad y hasta se animó a subir una fotografía a su cuenta de Instagram, donde lució su silueta en un favorecedor body. Las críticas no se hicieron esperar.

“¡Ni buena, ni mala! ‘Solo una mujer que va por la vida con la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta’”, escribió la ‘Urraca’ en su cuenta de Instagram, citando la canción “19 días y 500 noches” de Joaquín Sabina.

Magaly Medina subió sensual fotografía tras juicio contra Jefferson Farfán. Instagram/@magalymedinav

Aunque hubo quienes aplaudieron a la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ por mostrarse segura de sí misma, pese a que perdió el juicio contra Jefferson Farfán; hubo quienes arremetieron contra ella por su forma de vestir y hasta por el mensaje que dejó en su publicación.

“Qué vergüenza ajena hacer el ridículo a esa edad. Ya no tiene 18 años”, le dijo una usuaria en la caja de comentarios, a lo que Magaly Medina respondió: “¿Vergüenza? ¿Por qué? Me siento espectacular y me veo igual”.

“Tú no entendiste nada. Bataclana es un término castizo que utilizaba para referirme a las vedettes de manera sarcástica”, respondió la ‘Urraca’ a otra internauta, quien la tildó de “bataclana” por su sugerente fotografía.

Las cosas se tornaron tensas cuando una cibernauta mandó a Magaly Medina a pagarle lo que debe, por el momento, a Jefferson Farfán. “Ya anda paga nomás los 100 mil soles a mi sobrino. Con ese billete, que se ganó gracias a que tu lengua te gana, se va a ir de compras”, expresó.

La figura de ATV respondió: “Cómo se nota que tú andas en la más absoluta ignorancia en lo que leyes se refiere”.

Luego de leer los comentarios de otros haters, Magaly Medina dejó en claro que no permitirá que nadie le quite su tranquilidad. “No le doy ese privilegio a nadie” y “Déjalos, la ignorancia es atrevida”, comentó.

Magaly Medina apeló sentencia

En conversación con Infobae Perú, Iván Paredes, abogado de Magaly Medina, informó que su patrocinada apelará la sentencia de la Corte Superior de Justicia, pues está segura de su inocencia en torno a la denuncia que le interpuso Jefferson Farfán por calumnia, injuria y difamación.

“No debió ser condenada, por eso, vamos a apelar de todas maneras”, indicó el letrado.

Días antes de la lectura de sentencia, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ afirmó que llegará hasta la Corte Suprema. “Si hay jueces que no han tomado en cuenta estas pruebas y las fechas, en la Corte Superior siempre hay jueces que se toman este con más seriedad”, indicó en su programa de espectáculos.

Magaly Medina perdió el juicio que le entabló Jefferson Farfán.

¿Por qué Jefferson Farfán no está satisfecho con la sentencia?

Iván Paredes indicó que la defensa legal de Jefferson Farfán apeló la sentencia, ya que Magaly Medina ha sido condenada por difamación por haber dicho que la ‘Foquita’ le compró muebles a su expareja Yahaira Plasencia, pero no por haberlo tildado de “cornudo”, “cachudo” y “santo cachón de la selección peruana”.

“Ellos no están conforme con nada de la sentencia. Piden que le condenen por tres años de prisión efectiva, al pago de 5 millones de soles y que consideren el delito de difamación por los calificativos ofensivos hacia el futbolista”, dijo el abogado de Magaly a nuestro medio.