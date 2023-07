Jorge Fossati y el mensaje por detención de preparador físico de Universitario: “Pongo las manos al fuego por él”

Jorge Fossati se mostró apenado por lo sucedido con Sebastián Avellino durante el partido ante Corinthians por Copa Sudamericana.

En días donde el fútbol se ha visto desplazado, Universitario de Deportes confirmó que seguirá en la pelea por el título nacional. Este viernes, el cuadro ‘crema’ venció 2-0 a Unión Comercio en el estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura, resultado que los lleva a ubicarse en lo más alto de la tabla con 10 puntos.

Ahora, los de Ate deberán enfocarse en el partido de vuelta ante Corinthians por Copa Sudamericana, algo no será nada sencillo teniendo en cuenta la ausencia de Sebastián Avellino, preparador físico del equipo, que continúa detenido en Brasil.

La incertidumbre que vive hoy en día Avellino no deja descansar a Jorge Fossati, quien durante conferencia de prensa se mostró bastante afectado por la situación e incluso reveló haber hecho un pedido espiritual para poder seguir concentrado en su trabajo.

“Le pedí a Dios me iluminara porque esto me pega muy duro. Los abogados nos han pedido que no hablemos sobre el hecho y lo que tenemos dentro. Si callar es ayudar, lo hacemos. Lo conozco hace 13 años, como persona pongo las manos al fuego por él”, sostuvo en un inicio el DT de 70 años.

Salió a la luz imágenes del preparador físico de Universitario realizando gestos racistas contra hinchas de Corinthians.

También aprovechó en felicitar al plantel por el buen funcionamiento mostrado previo al importante choque ante el ‘Timao’. “Hoy el plantel hizo gala de su personalidad, comenzando porque en 4 días tenemos que jugar un partido definitorio en Copa. Es difícil concentrarse en eso y el plantel lo pudo conseguir”, manifestó.

No obstante, reconoció el buen planteamiento que hizo Unión Comercio: “Es loable lo que hizo el rival, nuestro equipo estuvo muy agresivo y paciente. Lo que nos faltó fue tener más precisión para definir algunas jugadas”.

Con respecto a la no convocatoria de Alfonso Barco, Fossati expresó lo siguiente: “Alfonso Barco no estaba en la lista de concentrados. Fue decisión mía, hable con él unos temas personales y por eso no estuvo, solo eso diré al respecto”.

Por su parte, Martín Pérez Guedes se refirió a la gran actitud con la que el equipo salió al campo de juego pese a los recientes acontecimientos. “Jugamos un duro partido en Brasil y hoy el equipo mostró personalidad, estoy contento con la muestra de carácter.

Además, le dedicó un sentido mensaje a Alfonso Barco, quien no estuvo presente ante el ‘poderoso de San Martín’ por la constantes amenazas que vienen recibiendo él y su familia. “‘Fonchi’ tiene el apoyo de todo el grupo”, agregó.

Universitario respalda a su preparador físico

Poco antes del inicio del encuentro ante Unión Comercio, todo el plantel de Universitario se juntó en el gramado de juego para lucir un banner en apoyo a Sebastián Avellino, miembro del comando técnico de Jorge Fossati.

“Estamos contigo Sebastián A.”, se pudo leer en el mensaje. Como se recuerda, a la defensa del preparador físico se le negó el recurso de hábeas corpus, pues desde la Justicia de Brasil argumentaron que los medios probatorios (videos con los gestos del acusado) eran bastante claros. En ese sentido, el uruguayo podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta cuatro años.

Mensaje de apoyo a Sebastián Avellino. (Foto: Universitario)

Lo que se viene para Universitario

En tan solo cuatro días, Universitario tuvo que afrontar dos partidos: uno por Liga 1 (Academia Cantolao) y otro por Copa Sudamericana. Definitivamente, las cargas deberán ser bien manejadas para poder llegar en óptimas condicionas al duelo más decisivo en lo que va de la temporada, el cotejo de vuelta ante Corinthians.

El encuentro entre ambas escuadras está programado para el próximo martes 18 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental. De ganar, los ‘merengues’ obtendrían la clasificación a la siguiente instancia del certamen, en donde se enfrentarían a Defensa y Justicia de Argentina entre el 2 y 9 de agosto.