Directivo de LDU de Quito confesó que tuvo interés por Yoshimar Yotún y una dupla con Paolo Guerrero

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 2024.

La llegada de Paolo Guerrero a LDU de Quito remeció las redes sociales. El club ecuatoriano realizó una campaña de misterio para anunciar al ‘Depredador’ como su nuevo fichaje. Se lanzaron varios videos donde se veía a un guerrero con su armadura, muchos pensaron en el delantero peruano, pero también en Salomón Rondón, conocido como el ‘gladiador’.

Finalmente se confirmó al seleccionado peruano, pero no iba a ser el único que jugaría en el fútbol norteño, pues el directivo de la Comisión de Fútbol de LDU, Esteban Paz, confesó que también se interesó por el mediocampista Yoshimar Yotún. El capitán de Sporting Cristal estuvo en el radar del cuadro ecuatoriano, pero su incorporación estaba sujeta al futuro de Sebastián Gonzáles, volante que tenía ofertas del extranjero y se esperaba una transferencia que no se llegó a concretar y las negociaciones con ‘Yoshi’ no prosperaron.

El directivo elogió las cualidades del jugador ‘celeste’, aseguró que habría sido un gran refuerzo con miras a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que LDU enfrentará al ganador de la serie entre Audax Italiano y Ñublense de Chile. Además, reconoció que Yotún habría hecho una gran dupla con Guerrero, potenciando considerablemente el ataque de su equipo.

“Era muy probable una salida internacional de Sebastián Gonzáles y por eso estuvimos buscando a Yoshimar Yotún. Estuvimos muy cerca de contratarlo, y creo que hubiera sido una gran dupla con Paolo, pero al no tener confirmación de la salida de Sebastián, creímos necesario frenar e interesarnos con la necesidad del ‘9′, del punta que es Paolo. Yotún ya no puede ser factible porque ya jugó esta repesca de octavos de Sudamericana y queda impedido de poder transferir. Nos interesó mucho porque vimos condiciones en él”, declaró Paz en el programa ‘Toca y Pasa’.

Directivo de LDU: "Estuvimos muy cerca de contratar a Yoshimar Yotún" | Toca y Pasa

Celestes que se pusieron la camiseta de LDU

La llegada de Yoshimar Yotún no se pudo concretar a la Liga de Quito de Ecuador, pero lo hicieron dos ex Sporting Cristal: Juan Carlos Oblitas y Roberto Palacios. Ambos hicieron historia con el cuadro norteño, y el directivo de la Comisión de Fútbol de LDU, Esteban Paz, recordó cuando estuvieron dentro del equipo. Elogió al ahora director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol y al ‘Chorri’.

“Juan Carlos es un grato amigo con quien ganamos títulos y con quien nos fue realmente bien. Tuvimos uno de los mejores equipos que hemos podido armar con Juan Carlos en el 2006. Después el ‘Chorrillano’, yo estuve en esa época, fue fantástico lo que vivimos con el ‘Chorri’ porque esa jerarquía era sensacional, desequilibrante”, declaró el directivo.

Directivo de LDU: "El 'Chorri' tenía una jerarquía sensacional" | Toca y Pasa

Los buenos deseos del ‘Chorri’ Palacios a Paolo Guerrero

Roberto Palacios defendió la camiseta de la Liga de Quito de Ecuador en los años 2005 y 2006, cuando Juan Carlos Oblitas estaba a cargo del cuadro ecuatoriano. El ‘Chorri’ aplaudió la llegada de Paolo Guerrero al LDU y no dudó en desearlo lo mejor en su nuevo reto. Además, le recalcó lo que vivió en el fútbol norteño y aseguró que el ‘Depredador’ destacará.

“Me alegra mucho que un compatriota mío, mi amigo Paolo Guerrero llegue a LDU equipo al cual le tengo un gran cariño dónde viví una linda etapa de mi vida futbolística con una hinchada excepcional. Estoy seguro que a Paolo le irá bien y escribirá su propia historia con la Liga”, publicó el exjugador de Sporting Cristal en sus redes sociales.