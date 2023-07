Aníbal Torres advierte al gobierno de Dina Boluarte que si se niega a dejar el poder “el desenlace será fatal”

Expremier Aníbal Torres lanza advertencia al gobierno de Dina Boluarte.

A cuatro días de la realización de la llamada tercera ‘Toma de Lima’, el controversial expremier Aníbal Torres reapareció en las redes sociales para lanzar una seria advertencia al gobierno de Dina Boluarte. En un tuit mencionó que si la presidenta, cuya desaprobación bordea el 80% a nivel nacional, se niega a renunciar, pues todo podría acabar muy mal.

“La amenaza y maltrato cívico-militar del gobierno a la población incrementa su indignación a la velocidad de un rayo. Si quieren un poquito al Perú, atiendan al pueblo que les dice que se vayan, caso contrario, a la larga o la corta, el desenlace será fatal”, escribió el abogado y exaliado político del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

El mensaje intimidatorio de Torres causó repercusión a tal punto que congresistas de la República se pronunciaron y pidieron a la Fiscalía de la Nación que el también exministro de Justicia sea investigado por incitar a la violencia.

“Esta incitación al odio y a la violencia debe ser rechazado tajantemente por la gran mayoría de los peruanos que queremos paz y que no se dejan embaucar por estas consignas ideológicas. Si algún desenlace debe haber es la caída de esta narrativa violentista”, puso Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular y tercer vicepresidente del Parlamento.

Tuit del expremier Aníbal Torres.

Por su parte, Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, colocó: “¿Que más reprensión al pueblo que dar un Golpe de Estado? Golpe del que fuiste cómplice y debes estar en la cárcel. ¿Ya no te acuerdas cuando el pueblo pedía a gritos también que se largara Castillo? Eres un oportunista doble moral. Aquí está el autor del Golpe”.

Reiterado ataque

No es la primera vez que Aníbal Torres ataca al gobierno de Boluarte. En marzo pasado acusó a la Policía Nacional y al Ejército de haber asesinado a los manifestantes que perdieron la vida durante las primeras protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año.

“The New York Times: En las protestas de diciembre y enero, los manifestantes (quienes no portaban armas) fueron asesinados por miembros de la policía y el ejército con armas de asalto. Falsamente, Boluarte afirma que la policía no ha disparado ni ha usado armas letales”, colocó en su Twitter.

El expremier ha adoptado esta postura porque sigue apoyando al expresidente Castillo a pesar del intento por cerrar ilegalmente el Parlamento y capturar las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial. A su juicio, el profesor cajamarquino fue mal vacado.

Video de Aníbal Torres que cuestiona la vacancia de Pedro Castillo.

“Congreso reconoce error al vacar a Castillo: i) Dijo que para su vacancia no es de aplicación el art.89-A de su Reglamento; ii) ahora, reconociendo su error, al contestar la demanda de amparo, admite que sí aplicó ese artículo. La demanda de amparo es fundada, no hay otra salida”, puso.

Pide embargo de bienes

A inicios de este mes, la Procuradoría General del Estado solicitó la inhibición y el embargo de los bienes inmuebles y muebles que registra el expresidente del Consejo de Ministros (PCM). Además, se dejó constatación que previamente la institución hizo un registro a través de la Sunarp para conocer los bienes que tiene el extitular de la PCM.

“Se efectuó la consulta de los bienes inmuebles y muebles que registra el investigado a través de la plataforma de consulta de la Procuraduría General del Estado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, así, a continuación, se procederá a detallar los muebles e inmuebles con la que cuenta el investigado en mención, sobre los cuales se solicita se declaren fundado las medidas cautelares referidas por la totalidad del bien y/o bienes”, se lee en el documento al que accedió La República.

Según el documento mencionado, entre los bienes y propiedades de quien fuera la mano derecha de Pedro Castillo, se puede hallar: un departamento ubicado en la calle Los Eucaliptos, en San Isidro (valorizado en USD 236.800.00). Así como un sótano y un estacionamiento en el mismo lugar (ambos por el valor de USD 15 mil, tal como lo ha detallado Sunarp. También se consigna un vehículo Jeep que tendría un costo estimado de $20.000.00.

Procuraduría pide embargar bienes de Aníbal Torres y Pedro Castillo. Canal N

Aníbal Torres también posee otros inmuebles en el Cercado de Lima ubicados en la urbanización Pando, pero no cuentan con una valorización estimada, según deduce la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.