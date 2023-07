Paolo Guerrero confesó que esperó llamada de Alianza Lima tras salida de Racing, pero nunca ocurrió

Paolo Guerrero confesó que esperó que Alianza Lima lo llame para retornar, sin embargo, nunca se contactaron con él (DIRECTV Ecuador).

Paolo Guerrero está muy cerca de fichar por LDU de Quito. Sin embargo, el delantero peruano admitió que tras dejar Racing Club, una de las primeras alternativas en las que pensó fue en su ansiado retorno a Alianza Lima. Sin embargo, esto no se dio porque nadie de la directiva ‘blanquiazul’ se contactó para hacerle llegar su interés, por lo que tuvo que pensar en otras opciones. Además, no quiso dar más detalles de su futuro.

“Me hubiese interesado volver al Perú, ya lo dije muchas veces, a Alianza Lima, pero no tuve comunicación con ningún dirigente ni nadie del club. Ahora estoy viendo otros clubes y nada, esperé que se comunicaran conmigo, pero nadie lo hizo. Ya se enterarán cual será mi próximo equipo. Estoy en reuniones y conversaciones”, declaró a DIRECTV Ecuador.

Cabe señalar que, ya es imposible que el capitán de la selección peruana juegue en el fútbol peruano el próximo semestre, pues el libro de fichajes cerró el pasado jueves 13 de julio. En varias oportunidades, el jugador de 39 años ha manifestado su deseo de jugar algún día en el torneo local, algo que no pudo realizar, pues se marchó al Bayern Munich en 2001 con solo 17 años desde las divisiones menores de La Victoria, sin poder debutar en primera división.

Paolo Guerrero solo pudo jugar con Alianza Lima en divisiones menores y partidos de exhibición.

Paolo Guerrero y un posible interés de Boca Juniors

Al ‘Depredador’ también le consultaron sobre un posible interés reciente de Boca Juniors. No obstante, afirmó que, pese a que en el pasado tuvo varios acercamientos e incluso conversaciones con su vicepresidente Juan Román Riquelme, estas no se reanudaron tras dejar la ‘academia’.

“Lo de Boca pasó hace mucho tiempo, fue en el 2022 donde tuve el último acercamiento, hubo conversaciones con ellos, pero después de eso nada”, aseguró.

Cabe señalar que, en una entrevista con ESPN Argentina, Guerrero reveló el motivo por el que no llegó al cuadro ‘xeneize’ el año pasado: “En 2022 no se dio, porque ellos necesitaban un delantero con urgencia. Yo tenía que recuperarme de la lesión y no sabía cuánto tiempo iba a necesitar”, señaló.

Paolo Guerrero señaló que no tuvo conversaciones con Boca Juniors tras dejar Racing Club (DIRECTV Ecuador).

El agradecimiento de Paolo Guerrero al hincha de Racing

Pese a que no pudo brillar como esperaba, los hinchas de Racing Club quedaron muy agradecidos con Paolo Guerrero y así se lo hicieron saber en la cancha y redes sociales. Por este motivo, el atacante mostró su agradecimiento tanto con la afición como la institución, a la cual le deseó los mejores éxitos en sus próximos objetivos:

“Al hincha de Racing les doy un fuerte abrazo y les deseo lo mejor de aquí para adelante. Son gente muy fanática. A Racing también le deseo lo mejor, me hice hincha en tan poco tiempo, uno siempre le acaba agarrando cariño a los equipos por los que uno pasa. Les deseo buenas vibras para lo que se viene, que son cosas importantísimas, espero que lleguen a conseguir el objetivo que todo el hincha de Racing quiere”, indicó.

El mercado de pases de Alianza Lima

Alianza Lima optó no fichar a ningún futbolista en este mercado de transferencias. Esto pese a perder algunos jugadores como Pablo Lavandeira, quien se marchó vendido a Melgar, o Óscar Pinto y Joao Montoya, quienes se fueron prestados a Sport Boys y la Academia Cantolao respectivamente. La única novedad sería Cristian Benavente, quien arrastra una lesión desde el año pasado y si se recupera a tiempo, podría reforzar al equipo la recta final del Torneo Clausura.

Respecto a la posición de delantero centro, los dirigidos por Guillermo Salas cuentan con Pablo Sabbag y Hernán Barcos, quienes han venido respondiendo y fueron claves para ganar el Apertura. El colombiano lleva nueve tantos en 20 partidos, mientras que el argentino ha firmado otras nueve dianas en 24 compromisos.