Ministro de Justicia inaugura “I Encuentro Nacional de Fundaciones” para contribuir a poblaciones vulnerables

Titular del Minjus respondió un pliego interpelatorio de 29 preguntas el pasado 15 de junio.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, inauguró este viernes el “I Encuentro Nacional de Fundaciones”, espacio académico que tiene como objetivo reconocer el trabajo desinteresado que desarrollan estas instituciones en el país y establecer redes de coordinación entre las fundaciones y las entidades del Estado.

El titular del sector resaltó la labor de las fundaciones en el país, que contribuyen con la población más vulnerable, y detalló la necesidad de abordar a fondo un problema estructural vinculado con el acceso a la educación.

“Este encuentro es importante porque permitirá enfocarse en las causas que generan los problemas que afrontamos. Empecemos a mirar cómo atenderlos de forma preventiva y construir un mejor país. Las fundaciones, de manera conjunta, tienen un gran poder y son auténticas manifestaciones de solidaridad, de compromiso y de generosidad hacia nuestros semejantes”, indicó.

Durante la ceremonia de inauguración se realizó la entrega de certificados de inscripción a las fundaciones Comunidad Servir y Despegando, registradas este año, y se contó con la participación del viceministro de Justicia, Walther Iberos, quien preside el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones; y de Juan Carlos Galfre García, presidente del directorio del Banco de la Nación.

Las fundaciones, como sociedades sin fin de lucro, funcionan desde hace muchos años en el Perú, y las podemos encontrar incluso en el Código Civil de 1936. Desde 1967 cuentan con el acompañamiento y asistencia del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

Daniel Maurate, ministro de Justicia del Perú.

Este Consejo, adscrito al MINJUSDH, desempeña una labor fundamental como organismo administrativo de competencia nacional. Su misión es garantizar el control y la vigilancia de las fundaciones nacionales y filiales extranjeras en nuestro territorio, así como velar por el cumplimiento de la legislación y estatutos que las rigen.

Actualmente, en el Perú se cuentan con 379 fundaciones inscritas en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones.

Ministro de Justicia le pide a Pedro Castillo que responda ante la ley como cualquier ciudadano

Este viernes, Pedro Castillo sorprendió al declarar que se siente “secuestrado” tras cumplir prisión preventiva ante las investigaciones que se están realizando en su contra por haber participado en presuntos hechos de corrupción.

Ante esto, el ministro de Justicia, Daniel Maurate Romero, aseguró que el expresidente debe responder ante la justicia como cualquier ciudadano a que se le abre un proceso judicial y penal.

“El señor Castillo está en prisión por un mandato judicial, tiene que responder a la justicia como todos los ciudadanos (…) Ya el Poder Judicial determinará la sanción que le corresponde”, aseveró.

Juez le aclara a Pedro Castillo que no está secuestrado sino cumpliendo prisión preventiva | Justicia TV

De igual manera, Maurate consideró que las declaraciones pueden tratarse de una ‘estrategia’ para politizar su caso por parte de los abogados, por lo que pidió confiar en el trabajo de las autoridades.

Como se recuerda, esta mañana el juez Juan Carlos Checkley evaluó el pedido de la defensa del exmandatario, exclamando que hasta el momento no tiene ningún tipo de comunicación con su familia.

“Al final no van a encontrar ninguna prueba porque yo no vine a robar ni a estafar a nadie, simplemente he cumplido un mandato de este pueblo sediento de justicia (…) El hecho que estoy acá siete meses secuestrado que hasta el día de hoy no tengo derecho a tener una comunicación con mis hijos, mi esposa, mis padres y mi familia. Pueden quitarme la libertad, pero no pueden quitarme el derecho a comunicarme”, manifestó Pedro Castillo.