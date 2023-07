Marco Antonio de ‘La Teleferia’ es denunciado por presunta paternidad de mellizas: “Tiene que hacerse responsable”

Arde Troya. Un nuevo caso de paternidad no asumida se está revelando en el programa de espectáculos de Magaly TV La Firme. Y es que, al parecer, el recordado Marco Antonio Melosevich, conocido por sus spots publicitarios en ‘La Teleferia’, se ha ganado el reconocimiento y el cariño desde hace mucho tiempo tras ser una de las voces de la curiosa feria que se transmitía por la señal de RBC Televisión.

Sin embargo, esta vez, dicho reconocimiento popular estaría opacado por una denuncia pública que hace una madre de familia, exigiéndole una presunta paternidad de sus hijas mellizas. Se trata de la señora Flor Guerra, quien tuvo una relación con Marco Antonio entre febrero de 2021 y finales de 2022. La señora acudió al espacio de Magaly Medina para solicitar ayuda tras las precarias condiciones en que se encuentra viviendo.

Según Guerra, la popular ‘Voz de la Teleferia’ se habría desatendido de sus supuestos bebés. La señora asegura que Marco Antonio decidió desaparecer de su vida tras enterarse de que ella estaba embarazada de él. “Le dije a fin de noviembre y me dijo que no podía ser, que por qué no me cuidé, no me volvió a llamar y me habló en marzo, pero no le contesté porque estaba en gestación difícil”, agregó en un inicio.

“En noviembre le dije que estaba embarazada y él me respondió que ‘por qué no me cuidé’. No me volvió a llamar, ni escribir... Hasta ahora me parece increíble que hayan nacido mis hijas porque tuve un embarazo riesgoso”, indicó la madre de familia para el espacio de Magaly Medina.

Lamentablemente, la señora Guerra solicita al emprendedor que la ayude, pues se encuentra con anemia y sus mellizas no cuentan con lo más básico, como un apellido. La mujer mostró para las cámaras de Magaly TV La Firme que sus hijas duermen en la cama y ella en un sofá, pese a la operación de alto riesgo.

“Me he quedado con anemia, he tenido una cesárea, lo que pido es que me ayude con la leche porque él como padre tiene una responsabilidad”, confesó la fisioterapeuta de profesión. Según Flor Guerra, reveló que conoció a Marco Antonio en el centro de salud donde él se hacía sus terapias. Sin embargo, la señora afirma que la ‘Voz de la Teleferia’ nunca le contó que era casado y cuando ella le reveló que serían padres, la recordada figura de la Teleferia decidió desaparecer y no responderle más, hasta hace poco, pues la tenía en el teléfono bloqueado.

Magaly Medina lamentó situación de mellizas

Por otro lado, Magaly Medina se mostró sorprendida del caso y decidió comentar sobre el informe de Flor Guerra. Tras ello, la comunicadora se dirigió a Marco Antonio para que se haga cargo de sus hijas. Además, hizo una invocación a sus televidentes para que puedan ayudar con lo más necesario para la señora, ya que no tiene un trabajo, está con cesárea y tiene dos bebés recién nacidos.

“Me apena la situación de estas dos criaturas que no tienen la culpa de nada. La señora, que no tiene trabajo ahora porque se está recuperando de la cesárea, no tiene con quién dejar a las niñas. Ella está recuperándose de una enfermedad, entonces, les pido a las almas caritativas, por favor, ayudemos a esta señora”, sentenció la periodista, solicitando el apoyo entre sus seguidores para lograr alguna ayuda benéfica para la señora y sus hijas.