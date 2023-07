Magaly Medina se pronuncia sobre inspección de Sunafil en ATV: “En este canal soy una empleada más”

Sunafil intervino las instalaciones de ATV.

En la reciente edición del 12 de julio del programa Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse sobre la visita que hizo el personal del ente del Ministerio de trabajo, Sunafil, a pedido de su público. Como se recuerda, en el programa pasado la periodista inició con una sarta de ironías y no habló sobre ello.

“Bueno, iniciemos este programa antes que yo mate a algunos, pero empecemos... Ya bailé, esa es mi respuesta. No te alteres Ney (Guerrero). Él acaba de pasar por un procedimiento médico. No te preocupes. Me voy a poner una cinta scotch en la boca. ¡Respiremos y meditemos!”, fue la primera declaración de la periodista en su programa entre risas el pasado 11 de julio.

Sin embargo, en esta oportunidad, Magaly Medina tomó la situación con más seriedad y advirtió que debido al respeto a su público ha decidido pronunciarse de manera escueta para sus televidentes. La popular ‘Urraca’ dedicó parte de su programa para esclarecer la situación relacionada con las contrataciones no registradas de sus exempleados y empleados en el programa.

Ante ello, Magaly rompe su silencio y advierte a sus seguidores que ella es una trabajadora más y que no tiene nada que ver con las planillas de los trabajadores y de sus extrabajadores que trabajan para su programa, pues es algo que lo hace el canal, ya que desde hace tiempo no tiene una productora por motivos de tiempo.

“Desde el 2014 yo no contrato a las personas que contratan conmigo, yo tengo una productora que no se dedica al rubro de contrato para el programa de televisión”, dijo en un inicio la figura de ATV en la edición del 13 de julio. La comunicadora con ello decidió desvincularse de cualquier responsabilidad y negó ser la responsable de tener a sus empleados en una situación laboral irregular.

Magaly Medina se defiende

Según Magaly Medina afirmó que la responsabilidad recaería en la televisora de la AV. Arequipa, Incluso, la comunicadora dejó en claro que al igual que sus colaboradores y excolaboradores, ella también es una empleada y no tiene problemas con la Sunafil.

“Tengo suficiente estrés con venir y dirigir el programa, están mal informando diciendo que es mi productora la que ha infringido algunas normas laborales y no es cierto”, mencionó sobre los medios que habrías tergiversado la versión del ente del Ministerio de Trabajo.

“En este canal yo tengo un contrato, yo soy una empleada, no soy la dueña de ATV. Estoy segura de que el canal asumirá esta situación. Yo soy una empleada más, donde manda capitán, no gobierna marinero”, finalizó diciendo Magaly, expresando su reconocimiento y felicitaciones a la Sunafil por la labor realizada.

Magaly Medina respondió a Infobae sobre inspección de Sunafil

En conversación con Infobae Perú, la periodista Magaly Medina ya había comentado que no deberían involucrarla en el caso de la inspección de la sunafil a las instalaciones de ATV, pues ella no tiene nada que ver, pues es una trabajadora más.

“Tienen que pedirle su versión al canal. Hace muchos años era mi empresa la que contrataba a los trabajadores y hace muchos años que yo ya no lo hago, sino el canal. Yo solo me encargo de la parte periodística. Supongo que en todos lados hay trabajadores inconformes y ellos mismos son los que llaman a las entidades laborales. A mí no me pueden involucrar”, dijo a este medio.