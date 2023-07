Greissy Ortega dedica conmovedor mensaje a sus hijos: “Volveremos a sonreír, estos malos momentos se quedarán en una pesadilla”

Un nuevo comienzo. Estos días han sido difíciles para la colombiana Greissy Ortega, quien en pocas arribará a nuestro país para iniciar una nueva vida con sus tres hijos, lejos de su todavía esposo, Ítalo Villaseca. Recordemos que, la modelo hizo un llamado de auxilio para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Según la hermana de Milena Zárate, reapareció mediante hilo telefónico para las pantallas de Magaly Medina, suplicando ayuda para poder volver a Perú, luego de afirmar que estaba viviendo un ‘infierno’ con el padre de sus hijos. La modelo denunció que habría sufrido maltrato físico y psicológico. “Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (…) Ya es de vida o muerte”, dijo llorando Greissy para las cámaras del programa de espectáculo.

Pasados los días, la joven agradeció la respuesta de Magaly. “Primero que todo pedirte disculpas por el día de anoche no haberme enlazado con ustedes. No lo estoy pasando bien Magaly. Yo creo que un estado emocional como el que yo tengo, pues sufro de ansiedad y depresión, la salud de mis hijos es primordial y creo que es por ellos, he tomado esa decisión de dar un paso hacia adelante, sin mirar atrás”, dijo en un inicio la colombiana.

Ante ese primer llamado de alerta, la producción de la ‘Urraca’ decidió ayudarla con los cuatro pasajes de regreso, pues la convivencia entre ambos era insostenible. Es por ello, que el día lunes la joven estará de regreso a Lima y brindará una entrevista exclusiva para la figura de ATV.

“Ítalo está trabajando, no vino anoche y me dijo dónde iba a estar, él sabe que me voy a venir porque él me tiene que dar los permisos de salida de mis hijos, por eso es que yo tengo que decirle cómo sacó a mis hijos de este país”, dijo Greissy sobre el permiso que tiene que darle Ítalos para sus tres hijos. Ambos, ya habrían quedado en un acuerdo.

“Me duele, pero esto será por un tiempo, pero solamente va a quedar el dolor lo que haya sucedido, te lo voy a contar cuando llegue alguien más por respeto de mis hijos que ahora están acá conmigo. Es por eso que me vine a un lugar donde ellos no me puedan escuchar”, sentenció.

Greissy Ortega dedica sentido mensaje a sus tres hijos

A pocas horas de pisar suelo peruano, la modelo Greissy Ortega compartió una conmovedora publicación en su cuenta personal de Instagram. En ella plasma el difícil momento por el que atraviesa la familia y les asegura que fue lo mejor que pudo haberle pasado en la vida a sus tres pequeños. El clip va acompañado de un bello vallenato titulado: ‘Cada día te quiero más’.

“Gracias por existir y gracias por siempre, caminar de mi mano sin dejarme sola y sin quejas, solo porque quieren estar conmigo, los amo infinitamente”, se lee en un inicio en las últimas historias que compartirá desde los Estados Unidos.

Ante ello, Greissy también le hace una fuerte promesa de seguir juntos y que lo vivido en la ‘Tierra del Tío Sam’ quedará en el olvido, una vez que retornen a Perú. “Ya volveremos a sonreír y estos malos momentos solo quedarán en una horrible pesadilla”, acota la modelo junto a un clip con una foto de sus tres hijos juntos.