El Gran Chef Famosos: Antonio Pavón casi intoxica al jurado por no limpiar langostinos

Una nueva intrincada situación se vivió en el reality culinario ‘El Gran Chef Famosos’, cuando uno de los participantes, Antonio Pavón, se sometía a una nueva prueba en la cocina en el programa. El exchico reality se unió al reto de pimiento relleno con picante de langostinos, donde los participantes tenían que mostrar sus habilidades con la comida marina.

Sin embargo, la expareja de Sheyla Rojas no habría podido superar esta prueba, si no hubiera tenido la gran ayuda del conductor del espacio, José Peláez. El presentador se acercó a cada una de las estaciones para verificar la preparación de los competidores y no haya sorpresas cuando terminen su platillo para la presentación final ante el jurado.

Luego de pasar, por la estación de Belén Estévez, y la de Katia Palma, llega al espacio de Pavón y se dio cuenta de que el participante no había limpiado el insumo. En las imágenes se puede ver que Antonio le había dejado la línea negra del langostino. Como se sabe, la vena negra de la especie marina no es más que el intestino, donde se almacenan las heces de los alimentos que consume.

El presentador se acercó a su estación para mostrarle como se debe limpiar los camarones, pues a buena hora, ya que el ex torero casi pone a cocinar este ingrediente de esta manera, hecho que podría ser perjudicial para la salud del jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Ante la mirada de sorpresa de Pelaez, mencionó a Pavón que de haber cometido ese error hubiera sido perjudicial para el jurado y podría ver ido directo a la noche de eliminación. Sin embargo, fue el propio Giacomo quien explico sobre las consecuencias de no haber limpiado el insumo.

“Comer eso en grandes volúmenes te hace daño porque al final estás comiendo excremento”, explicó Giacomo Bocchio ante el error del concursante sentenciado. Finalmente, Antonio Pavón agradeció a Peláez por el apoyo y afirmó que si su plato llegaba así a los expertos, seguro “iría a noche de eliminación”.

Antonio Pavón preocupó a sus compañeros con su peligrosa receta para freir huevo.

¿Quién fue el eliminado y el siguiente sentenciado en El Gran Chef Famosos 2?

En la reciente gala del 13 de julio, los competidores del reality culinario ‘El Gran Chef famosos 2’ tuvo sus favoritos, y los no tan favoritos. La que destacó entre todos fue la actriz Katia Palma, quien fue la única competidora que logró convencer al jurado, mientras que sus compañeros continuaron luchando para no abandonar el programa.

Tras deliberar, el jurado tomó su dificil decisión de que la primera persona en ir a la noche de eliminación fuera el español Antonio Pavón. Seguido de Belén Estévez y Mr. Peet, quienes pasaron a sentencia. La única que fue salvada fue Katia Palma. La sorpresa de la noche fue cuando los miembros del jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, no probaron las preparaciones, sino sus propios compañeros, Natalia Salas, Laura Spoya, Mónica Torres y Ale Fuller.

Revive el programa del 13 de julio de El Gran Chef Famosos. (Captura)

Los famosos que forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos

El reality de Latina, ‘El Gran Chef Famosos’ sigue dando que hablar. Como se sabe, es un reality de competencia donde doce famosos se enfrentaran por ser el mejor en la ‘cocina’ para obtener el título del mejor cocinero. Recordemos que, el primer ganador de la temporada fue el conductor Ricardo Rondón.