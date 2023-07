Christofer Gonzáles reveló que Universitario le cerró las puertas en 2018: “Sentí que no me valoraron, me dolió”

El volante se refirió a su pasado en el cuadro ‘crema’ y recordó el duro episodio que le tocó vivir hace algunos años cuando intentó regresar.

Christofer Gonzáles vistió la camiseta de Universitario por cuatro temporadas, llegando a conquistar la Copa Libertadores Sub 20 en 2011 y consagrándose campeón nacional en 2013. Pese a ello, el cuadro ‘crema’ le habría cerrado las puertas cuando mostró interés por volver. Esto, marcó al volante, quien decidió contarlo todo durante una entrevista con el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Te puede interesar: Christofer Gonzales reafirmó su amor por Sporting Cristal: “Encontré mi lugar, el sitio perfecto para mí”

“En el 2018 me junté con un dirigente de Universitario para pedirle que me dejara entrenar en el club. En ese momento, la ‘U’ no podía contratar, pero yo solo necesitaba entrenar. Le consultaron al entrenador y me lo negaron. Sentí que no me valoraron, me dolió”, sostuvo en un inicio.

Tras ello, ‘Canchita’ decidió no insistir más con el pedido y fichó por Melgar, en donde tuvo la oportunidad de disputar 13 partidos y anotar cuatro goles. Habiendo finalizado el préstamo, su intención era volver a Chile para seguir jugando por Colo Colo, pero esto no fue así.

Te puede interesar: Liga 1 Perú: partidos, día, hora y canal tv de la fecha 4 del Torneo Clausura

Sporting Cristal apareció en el radar y mostró su interés por contar con él para el 2019, año en el que iniciaría su amor por los ‘celestes’. “Me gustaba la idea de cómo se manejaba todo. Los hinchas me recibieron muy bien y estoy agradecido con la gente del club. Cuando llegué, parecía que yo había salido de ahí. Pasaron los años y el amor era cada vez más fuerte”.

Christofer Gonzáles contó detalles sobre su llegada a Sporting Cristal en 2019.

Sobre su futuro

Cabe resaltar que, el atacante nacional aún no tiene definido su futuro y continúa analizando opciones con el objetivo de tener rodaje para llegar de la mejor manera a las próximas Eliminatorias Mundialistas. Si bien fue uno de los más destacados del Al Adalah, nunca imaginó que el equipo terminaría perdiendo la categoría.

Te puede interesar: Fichajes del Torneo Clausura 2023 EN VIVO: Sporting Cristal anunció un nuevo jugador y Wilmer Aguirre firmó con Carlos A. Mannucci

A raíz de ello, el mediocampista empezó a evaluar propuestas en ligas más competitivas, ya que su deseo es seguir en el extranjero. Sin embargo, no descarta aceptar la oferta de Sporting Cristal, equipo con el que ha venido sosteniendo reuniones en los últimos días.

“Me gustaría continuar mi carrera en el extranjero, pero también mirando a las opciones que pueda tener en Perú. No descarto quedarme aquí, pero mi prioridad es seguir afuera y para esto están trabajando”, expresó al ser consultado sobre su próximo destino.

Con respecto a su continuidad en el conjunto asiático, Gonzáles dijo lo siguiente: “Depende mucho del club árabe para ver el tema de la cláusula. En principio, el equipo me dijo que cuenta conmigo. Ahora, tengo que ir a la pretemporada, pero hay una posibilidad de poder salir. Les dije que necesitaba seguir compitiendo en una Primera División que sea superior a la segunda de Arabia, pero por trabajo tengo que ir a hacer la pretemporada”.

Christofer Gonzales llegó a Al Adalah a mitad del 2022.

Selección peruana

Por otro lado, también aprovechó en analizar los últimos amistosos de la selección peruana, asegurando que existe un buen ambiente. “Ante Corea del Sur y Japón fueron partidos muy importantes para nosotros. Nos quedaron buenas cosas pensando en lo que viene. De los errores hay que sacar aprendizaje. Nos han servido muchísimo. El grupo entiende a Reynoso”.

Asimismo, resaltó el buen trabajo que viene haciendo Juan Reynoso al mando de la ‘bicolor’. “Juan Reynoso es un técnico al que le gustan mucho los perfiles. Trata de que el juego sea de uno o dos toques. Es muy capacitado y está claro que hemos captado el mensaje, pero hay que fortalecerlo para lo que viene”.

Finalmente, no dudó en referirse al partido ante Australia por el repechaje, el cual terminó por dejarlos fuera del Mundial de Qatar 2022. “La gente aquí pensaba que ganaríamos y daba por hecho que iríamos al Mundial. Como equipo no funcionamos. Pudimos haber hecho más”.