Abogado Julio García denunció lamentable incidente de racismo en un estadio de Brasil: “Trataban de indios a los peruanos”

El especialista en derecho deportivo reveló detalles sobre un episodio que le tocó vivir durante un partido de fútbol en Brasil hace algunos meses.

Un caso extrafutbolístico viene resonando esta semana en medios peruanos y brasileños: el acto racista cometido por Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario, durante el partido ante Corinthians por los play off de la Copa Sudamericana 2023.

A propósito del lamentable incidente, el abogado deportivo Julio García fue consultado sobre los casos de violencia que han tomado protagonismo hoy en día en el fútbol y su respuesta dejó sorprendido a más de uno, asegurando que muchos aficionados de diversos equipos de Brasil tienden a ser agresivos.

“Hace un par de meses estuve en Brasil en un partido de fútbol en un estadio y las barras son particularmente agresivas. Yo estaba con un grupo pequeño de peruanos y fueron bastante agresivos, especialmente con las mujeres”, reveló durante una entrevista en RPP.

Asimismo, dio detalles acerca del tenso momento que le tocó vivir hace algunos meses cuando decidió visitar un estadio brasileño. “Escuchaba gritos que eran muy denigrantes, que normalmente pasan en el fútbol, pero que no pueden ser normalizados”.

Finalmente, indicó que llegó hasta el lugar acompañado de peruanos, a quienes tildaron de “indios”. “Yo no sé si no era un delito racista, porque nos trataban de indios a los peruanos y creo que eso también es racista. El tema es que no había policías”.

En un inicio no habían pruebas que demostraran que el miembro del comando técnico ‘crema’ era culpable. Sin embargo, el pasado jueves 13 de julio se hicieron públicas las imágenes en donde se podía evidenciar el preciso momento en el que Avellino hace gestos de carácter racista con sus brazos, es decir, imitando a un primate.

La provocación de los hinchas de Corinthians

Tras lo sucedido con Sebastián Avellino, quien fue detenido por realizar gestos racistas contra la hinchada de Corinthians, salen a la luz más videos de todo lo que ocurrió aquella noche en las instalaciones del estadio Neo Química Arena ubicado en Sao Paulo.

A través de redes sociales, se difundieron nuevas imágenes que muestran cómo la hinchada del ‘timao’ tiene actos obscenos y provocadores contra la fanaticada de Universitario. En la misma toma, se observa a la policía actuando con pasividad ante los ataques. No obstante, los espectadores peruanos optaron por hacer caso omiso a la provocación de los brasileños, pues solo se les escucha alentando a su equipo.

Salieron a la luz más videos sobre lo que sucedió durante el partido entre Universitario y Corinthians por Copa Sudamericana.

Sanción para Avellino

El Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo precisó que el delito cometido por el profesional uruguayo es considerado como grave, por lo que prevé una pena máxima privativa de libertad superior a cuatro años de reclusión. El preparador físico continúa con prisión preventiva, ya que se le negó el habeas corpus solicitado por no presentar razones suficientes en el sentido de que “la restricción cautelar se impone debido a la gravedad concreta de la práctica delictiva”.

Además, añadieron que “no importa si se trata de un agente primario y con indicación de residencia fija”, como el caso de Sebastián Avellino y es por esto que no se considera “una restricción ilegal flagrante para justificar la medida de urgencia”.

Lo que se viene para Universitario

Universitario de Deportes deberá dejar a un lado el caso Avellino y enfocarse en lo futbolístico. Los dirigidos por Jorge Fossati volverán a sumar minutos por Liga 1 este viernes 14 de julio desde las 21:00 horas de Perú cuando enfrenten a Unión Comercio en el estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023.

En cuanto a Copa Sudamericana, los de Ate se reencontrarán con Corinthians por el partido de vuelta el próximo martes 18 de julio a las 19:30 horas de Perú. De ganar, chocarán ante Defensa y Justicia de Argentina en octavos de final.