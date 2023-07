Tiago Nunes y su reacción tras derrota de Sporting Cristal ante Emelec: “Me sorprendió que haya jugado tan replegado”

Técnico y jugador analizaron resultado en conferencia de prensa en el Estadio Nacional de Lima. (Video: ESPN).

Sporting Cristal perdió en condición de local ante Emelec de Ecuador en la ida del ‘play off’ de la Copa Sudamericana 2023. José Cevallos se encargó de anotar el único gol de un partido que estuvo marcado por la superioridad en la posesión para los dueños de casa frente a los ‘norteños’, que en la única que tuvieron supieron convertir. En ese sentido, el técnico de los ‘celestes’, Tiago Nunes, se mostró sorprendido con la propuesta de juego de los ‘eléctricos’.

Te puede interesar: Carlos Lobatón marcó golazo y generó notorios gestos de asombro en práctica de Sporting Cristal

“El fútbol es estratégico. Me sorprendió que un equipo del tamaño de Emelec haya jugado tan replegado como lo hizo hoy. Normalmente es un equipo que te ataca, propone y es protagonista. Me imagino que de local va a salir más a jugar. No creo que juegue tan atrás como hoy. También es mérito de nuestro equipo que los metió a ellos atrás durante casi todo el tiempo, es algo que nosotros no controlamos”, indicó en conferencia de prensa.

De la misma manera, admitió que su equipo no estuvo preciso en la última zona del campo, pero que todavía el cotejo de vuelta le servirá para voltear la llave.

Te puede interesar: Joao Grimaldo y su genial jugada que pudo cambiar la historia en Sporting Cristal vs Emelec por Copa Sudamericana

“Normalmente las evaluaciones se hacen en base al resultado final. Tal vez nos faltó hacer más daño al rival, ser más finos en el último tercio, más rápidos, pero no vi una actuación tan mala. Tuvimos setenta y algo porcentaje de posesión del balón. Hicimos un partido muy bueno en ese sentido y enfrentamos a un equipo que desde el principio quería no perder o hacerlo por 1-0 y acabó el resultado mejor de lo que esperaba. Tampoco crearon algo”, comentó.

Emelec cortó bien los circuitos de Sporting Cristal en el Estadio Nacional. (Sporting Cristal)

El estadio George Capwell de Guayaquil será el escenario de la vuelta en una semana y Tiago Nunes se mantiene firme en la confianza hacia sus jugadores para acceder a los octavos de final. “Va a ser un partido de ida y vuelta, con chances para los dos equipos y confío mucho que mis jugadores tienen toda la capacidad de llegar ahí (Guayaquil), hacer un gran partido, conseguir la remontada y la clasificación”, señaló.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Emelec vuelta: día y hora del partido por play off de Copa Sudamericana 2023

El DT brasileño también quiso destacar el trabajo de Emelec, que supo ser inteligente en el manejo del encuentro, cerrando las líneas defensivas y aprovechando la única ocasión clara de gol que tuvo. Todo se definirá en la vuelta en suelo ecuatoriano.

Ecuatorianos se llevaron el partido en Lima por play off ida del torneo internacional. (Video: ESPN)

Yoshimar Yotún confía en la remontada

El habilidoso mediocampista estuvo al lado de Tiago Nunes para analizar el encuentro por play off ida de Copa Sudamericana 2022. Para ‘Yoshi’, la llave no está cerrada y confía en el equipo para consguir los boletos a la siguiente instancia del certamen internacional organizado por Conmebol.

“El profesor ya lo dijo todo. Creo que tenemos la capacidad de ir a Guayaquil y poder hacer un partido igual o mejor que este. Es nuestra característica. Tenemos una forma muy marcada de jugar. Hoy demostramos que el equipo anda bien. Siempre podemos corregir errores”, señaló el seleccionado peruano.

Al igual que Tiago Nunes, Yoshimar Yotún quedó sorprendido con el planteamiento de Emelec, que tuvo una postura defensiva de principio a fin en el Estadio Nacional de Lima. Los ecuatorianos apelaron a la contra y, en una jugada aislada, consiguieron el gol y posteriormente la victoria fuera de casa.

Yoshimar Yotún fue el eje de Sporting Cristal, pero no pudo destrabar la zona defensiva de Emelec. (Sporting Cristal)

“Nos encontramos con un Emelec que, por momentos, hizo una línea de cinco. Nos contó entrar, pero el equipo jugó y luchó. Y como dice Tiago, él está orgulloso de nosotros; y nosotros de todo el comando técnico porque siempre nos dan cosas buenas para los partidos”, añadió el ‘celeste’

“Podemos ir a Ecuador y sacar un buen resultado para avanzar a octavos de final de Copa Sudamericana”, cerró muy seguro Yoshimar Yotún en la sala de prensa del recinto deportivo que, contó con un gran marco de aficionados que apoyaron en todo momento a los del Rímac.