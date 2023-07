Sporting Cristal vs Emelec: así reportó la prensa ecuatoriana la derrota de los ‘celestes’ por Copa Sudamericana

Sporting Cristal cayó por 1-0 ante Emelec en Lima. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal perdió en condición de local ante Emelec de Ecuador por la ida del ‘play off’ de la Copa Sudamericana 2023. El solitario gol de José Cevallos definió el primer duelo que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima y dio la victoria para los ‘eléctricos’. En ese sentido, la prensa del país ‘norteño’ hizo eco de este resultado.

El cuadro ‘cervecero’ no pudo hacer respetar la localía y estuvo impreciso en todo el partido. De hecho, las pocas ocasiones que tuvo no las supo aprovechar. Por ello, deberá definir la llave en la vuelta el miércoles 19 de julio en el estadio George Capwell de Guayaquil.

El diario matutino ecuatoriano destacó que Emelec haya tenido una gran actuación en suelo limeño a través de un resultado que lo coloca casi en la próxima fase. “¡El Bombillo se prendió en Lima! Emelec venció 1-0 a Sporting Cristal en los playoffs y pone un pie en los octavos de la Copa Sudamericana”, indicó.

De la misma manera, hizo hincapié en la labor defensiva de los jugadores de Hernán Torres. “A pesar de dominar el partido, Cristal no logró abrir el marcador en los primeros 45 por el buen desempeño defensivo del cuadro rival, que cerró bien su arco”, precisó.

“Con varios cambios, Cristal buscó remontar el marcador, pero se encontró a una sólida defensa liderada por el portero Ortiz, que atajó varios remates directos a su arco”, agregó.

Este medio colocó un titular llamativo: “¡Lima se pintó de azul! Emelec derrotó por la mínima a Sporting Cristal”. Y también mencionó que ningún equipo en los primeros 45 minutos: “Millonarios y Celestes protagonizaron un partido que tuvo dos caras distintas. El primer tiempo pasó desapercibido en cuanto a ocasiones de gol y los porteros Pedro Ortiz, de Emelec, y Renato Solis, de Sporting, no fueron incomodados”.

La situación fue distinta con el gol de Emelec, que hizo que Sporting Cristal adelantara sus líneas, aunque el muro impuesto por la visita no pudo ser derribado. “Los dueños de casa se volcaron por una igualdad que no se consumó, pues el Emelec de Torres lució ordenado, y solvente en la marca. En ocasiones jugaba al contraataque, pero no arriesgó demasiado”, señaló.

El portal Fútbol Ecuador tituló de la siguiente manera por el resultado en Lima: “¡Emelec se toma Lima y sueña con los octavos de final!”.

Además, dio a entender que los ecuatorianos están cómodos con la mínima diferencia ante Sporting Cristal. “El Tricampeón del fútbol ecuatoriano da un paso importante, en sus aspiraciones de mantenerse con vida en el plano internacional. Ha quedado demostrado que Hernán Torres va a implementar cosas interesantes en su idea táctica. Hasta que el ajuste sea redondo, se debe decir que el uno (1) a cero (0) frente al Cervecero, deja un buen sabor de boca”, aseguró.

Eso no fue todo, ya que le dio mérito a Emelec para romper la paridad en un momento preciso del partido. “Emelec pareció haber hecho los toques necesarios, que se ha traducido en que abran la cuenta de manera merecida. A los 52 minutos, pase desde la banda de Fernando León quien fue a recuperar el esférico. En el corazón del área apareció José Cevallos para definir de primera”, puntualizó.

Por último, Extra hizo una analogía al sobrenombre que lleva Emelec y mostró un curioso titular: “Emelec: Borrachera eléctrica en Lima”.

No obstante, este medio no tuvo muchas esperanzas en que los ‘millonarios’ podían hacerse con el triunfo. “Ni Miller Bolaños ni el presidente del Emelec, José Pileggi pensaban que se iban a traer los tres puntos desde Lima al ganar 1-0 a Sporting Cristal por Copa Sudamericana, el equipo cervecero de los peruanos, que apostó a que el Bombillo de visitante, seguro que tendrá dinero de largo”, apuntó.

