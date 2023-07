Las razones por las que Sporting Cristal perdió con Emelec por play off ida de Copa Sudamericana 2023

Sporting Cristal perdió 1-0 con Emelec por el partido de ida en play off de la Copa Sudamericana.

Muchos hinchas se quedaron con la sensación de que se pudo ganar. Sporting Cristal se adueñó del balón, pero le faltó meter los goles para salir airoso del estadio Nacional. Al final, terminó cayendo 1-0 contra Emelec en el partido de ida de los play off de la Copa Sudamericana. Y ahora será todo o nada el próximo miércoles 19 de julio a las 19:00 horas en el estadio George Capwell.

El equipo de Tiago Nunes no encontró el camino teniendo todo para hacerlo, pues se topó con un cuadro ecuatoriano que ganó de manera inteligente. Los ‘eléctricos’ hicieron lo justo y necesario para quedarse con la victoria. ¿Cómo explicar este doloroso resultado para los ‘celestes’ ante su gente?

Posesión sin daño

Un claro ejemplo de que Sporting Cristal se adueñó del balón sin profundidad fue en el primer tiempo. Tuvo un gran porcentaje de posesión, pero no remató ni una sola vez al arco de Emelec. Y el segundo tiempo fue muy parecido, aunque con algunas llegadas más profundas. Finalmente, los ‘celestes’ terminaron con 72% en tenencia del esférico y los ecuatorianos con 28%.

El cuadro visitante lo ganó desde lo táctico. Bloqueó bien los ataques de los ‘cerveceros’, le cortó los circuitos. Adempas, neutralizó a Yoshimar Yotún, Jesús Castillo y Jesús Pretell, hombres que suelen darle fútbol al equipo: de sus pies parten la ofensiva del equipo de Tiago Nunes en muchas ocasiones. También se paró bien en la defensa, fue una muralla, estuvo metido en su cancha en gran parte de los 90 minutos.

Efectividad en debe

Emelec dio clase de cómo hacer daño sin tener posesión de balón, pues en el único ataque que tuvo lo convirtió en gol: José Cevallos logró darle el triunfo a su equipo tras error defensivo de Sporting Cristal. Y a pesar que los ‘celestes’ se la pasaron en el área de los ‘eléctricos’, no tuvo la contundencia necesaria para empatar el partido. La que pudo ser fue el jugadón que hizo Joao Grimaldo a los 85 minutos.

Los de La Florida no lograron alcanzar la creatividad necesaria para hacer daño. Faltó el jugador distinto que rompiera líneas y pueda hacer todo más fácil con alguna jugada desequilibrante. Alejandro Hohberg no tuvo un buen partido, fue impreciso y poco efectivo, se perdió dos oportunidades claras, uno de ellas terminó la pelota en el cielo. Pudo cambiar un poco con el ingreso de Washington Corozo, pero esto no se dio.

Ninguno se animó a rematar al arco desde fuera del área. Jostin Alarcón tuvo una y luego hubo un par más, pero los rimenses le dieron prioridad al juego a ras de la cancha. El juego aéreo tampoco fue un arma que se pudo usar, ese recurso falló en las pelotas paradas.

Individualidades desaparecidas

Sporting Cristal tiene buenos jugadores. Suele funcionar muy bien en lo individual y grupal, pero no aparecieron los protagonistas. Yoshimar Yotún fue neutralizado y le fue difícil encontrar espacios para crear ataques concretos. Los pases imprecisos hicieron que pierda la pelota con facilidad: eran muy cortos o muy largos. Hubo momentos que los ‘cerveceros’ se desordenaban desde el mediocampo.

Brenner Marlos casi desaparecido durante el encuentro, la marca de los ‘eléctricos’ lo terminó sacando de la cancha a los 78 minutos. Ignácio Da Silva fue uno de los jugadores que destacó, anticipó bien a los jugadores de Emelec, efectivo en la marca, recuperó el balón en varias ocasiones y trató de sumarse en el ataque. Jesús Pretell fue otro que se llevó elogios.

Esos hombres que suelen ser piezas claves en el equipo tendrán que aparecer sí o sí en el encuentro definitorio en Ecuador. Algo para resaltar fue el debut de Nicolás Pasquini, el lateral argentino fue recibido entre aplausos por los hinchas, y tuvo buenos comentarios a pesar no haber estado tanto tiempo en la cancha (jugó 13 minutos). Muchos quieren que sea titular el próximo miércoles por Nilson Loyola.

Le queda una chance más a Cristal y tiene con qué para lograr la hazaña de visita. Ya lo demostró con Huracán en Argentina, The Strongest en Bolivia y Fluminense en Brasil. Que así sea.