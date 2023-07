Ignácio da Silva confía en clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana: “Ya probamos que podemos revertir”

Ignácio Da Silva: "Es un juego de 180 minutos" | ESPN

Ignácio da Silva fue uno de los jugadores que destacó a pesar de la derrota de Sporting Cristal 1-0 ante Emelec en el play off ida de Copa Sudamericana 2023. El defensa volvió a demostrar su calidad y fue uno de los que se salvó de las críticas en el estadio Nacional. Tuvo un buen desempeño, sus salidas fueron claras en medio de tanta imprecisión del equipo ‘celeste’: supo anticipar a los jugadores del cuadro ecuatoriano, y siempre fue opción en el ataque.

El brasileño reconoció que fueron sorprendidos por los ‘eléctricos’, pues pensaron que otro sería el trámite del encuentro, ya que lograron neutralizarlos y así consiguieron el triunfo. Lamentó el resultado y se quedó con las ganas de regalarle un triunfo a la hinchada que llenó completamente el coloso de José Díaz.

“Un partido muy difícil, muy complicado. Un resultado que nosotros no lo esperábamos. Trabajamos mucho para obtener el resultado y para darle una alegría a los hinchas. Como siempre, una linda fiesta. Los hinchas siempre nos apoyan de principio a fin. Al final del partido les agradecimos por el apoyo y vamos a darlo todo en la vuelta para darles una alegría”, declaró después del choque.

Eso sí, Da Silva confía en el equipo y está seguro que lograrán la hazaña en Guayaquil porque ya demostraron que pueden sacar buenos resultados en la Copa Libertadores. Tiene todo sus sentidos puestos en lograr la ansiada clasificación a octavos de final del campeonato continental.

“Será una plaza difícil, pero sabemos de la fuerza de nuestro grupo. Vamos a trabajar. Es un juego de 180 minutos. Ya probamos que podemos revertir, lo hicimos con Nacional de Paraguay donde perdimos, pero le dimos vuelta acá. Trabajaremos para intentar una clasificación”.

Ignácio da Silva jugó de titular todos los partidos de la Copa Libertadores 2023: fueron 10 en total. (Sporting Cristal)

Resultado injusto

Brenner Marlos mostró un nivel bajo en la caída de Sporting Cristal, nunca pudo superar la fuerte defensa de Emelec que fue una verdadera muralla. El delantero fue bien marcado por los jugadores del cuadro ecuatoriano y eso hizo que no pueda encontrar los espacios suficientes para hacer daño al rival. El brasileño no se fue contento del estadio Nacional, le pareció que fue injusto el resultado.

También lamentó que no haya llegado el gol a pesar de haber tenido tantos intentos, y más en el segundo tiempo. Hizo mea culpa por la falta de efectividad, pero está seguro que eso no se volverá a repetir en Guayaquil. Es otro que también firma la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Justo no. Tuvieron una chance e hicieron gol. Nosotros tuvimos el control del partido, pero fútbol es gol. Tenemos que manejar eso mejor. Trabajar mejor eso para que no vuelva a pasar. El próximo partido allá en Guayaquil. Jugar bien. Hacer lo que ellos hicieron acá y conseguir la clasificación”, aseguró el ‘9′.

Ecuatorianos se llevaron el partido en Lima por play off ida del torneo internacional. (Video: ESPN)

Cuándo se jugará el partido de vuelta

Sporting Cristal tendrá su revancha frente Emelec el próximo miércoles 19 de julio a las 19:00 horas en el estadio George Capwell en Guayaquil. Este encuentro cerrará todo, y los ‘celestes’ saldrán obligados a ganar en su última chance. Cabe resaltar que la etapa de play off no tiene goles de diferencia, y se definirá por penales directamente, no habrá tiempo suplementario. Solo uno podrá acceder a la ansiada clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Esa instancia empezará a jugarse la semana del 2 de agosto, y también serán con cotejos de ida y vuelta. Si los ‘cerveceros’ logran meterse a esta etapa se enfrentarán a Defensa y Justicia de Argentina.