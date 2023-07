Adolfo Aguilar revela cómo se sintió cuando Gisela Valcárcel le comunicó que iba a dejar la TV

Adolfo Aguilar revela como se sintió cuando Gisela Valcárcel le anunció que iba a dejar la conducción. Instagram

Adolfo Aguilar asumirá la conducción de ¿Cuál es el verdadero?, el nuevo programa que traerá Gisela Valcárcel, mediante su productora GV Producciones, y que se trasmitirá todos los sábados a partir de las 9 de la noche por la señal de América TV.

El también actor conversó con Infobae Perú y comentó cómo fue su proceso para que lo seleccionen como el nuevo conductor de este nuevo formato de origen mexicano llamado ‘¿Cuál es el bueno?’, show de Televisa Univisión.

Además, expresó cómo se sintió cuando Gisela Valcárcel lo llamó para anunciarle que se retiraba de la televisión peruana y le cederá la conducción de los show sabatinos.

Adolfo Aguilar, quien tiene una larga experiencia como conductor en la televisión peruana, inició su carrera en el 2002 con ‘El último pasajero’ por la Latina TV. Comentó que tomó la propuesta como un gran reto porque reemplazará a una de las figuras más importantes de la TV peruana, como es Gisela Valcárcel.

“Es un gran reto porque hay muchas cosas en juego; primero que te den la posta la señora Gisela Valcárcel un horario que ha tenido por catorce años, es importante. Segundo, estar en este horario que es el más importante de la televisión nacional. Lo tomo como un reto porque me siento seguro, protegido porque es la mejor conductora del país, es el mejor canal y la mejor productora”, detalló.

'¿Cuál es el verdadero?' llega a la TV peruana para competir contra 'El Gran Chef Famosos'. GV Producciones

Además, confesó que el productor Miguel Zuloaga tenía pensando en un presentador extranjero para ¿Cuál es el Verdadero?; sin embargo, al ver la prueba de Aguilar, quedaron contentos con el peruano.

“Hice casting, como todo el mundo hice una prueba y luego otra y otra. Tuve que convencer a todo el mundo y sobre todo a mi productor, Miguel Zuloaga, que quería a un conductor extranjero, pero luego de mi prueba quedaron contentos conmigo. Lo disfruté (hacer el casting), el formato es muy entretenido, me sentí muy cómodo”, manifestó.

‘¿Cuál es el verdadero?’ llegará a las pantallas peruanas para competir contra 'El Gran Chef Famosos'. GV Producciones

Adolfo Aguilar ante anuncio de Gisela Valcárcel: “Sentí nervios”

Adolfo Aguilar comentó que le tomó por sorpresa cuando Gisela Valcárcel lo llamó para anunciarle que por este año dejaría la conducción de los programas sabatinos.

“Sentí nervios, Me hace una videollamada y me dijo; Catorce años, el peso del entretenimiento del primetime de los sábados ha estado sobre mis hombros, ahora va a estar sobre los tuyos”, me dijo en un inicio.

Además, comentó que sintió mucha emoción por la noticia, pero también confianza en que el programa guste al público porque es producto de un trabajo en conjunto.

“Fue lindo, lo recibí con mucha emoción, fue como wow. Es exactamente lo que ella dijo; después de 14 años está cediendo el espacio a este conductor, confiando que el proyecto en conjunto le guste al público”, dijo.

Gisela Valcárcel no conducirá su próximo programa. (Instagram)

Con respecto a la competencia con ‘El Gran Chef Famosos’

El actor comentó que el formato ¿Cuál es el verdadero?, es un programa nuevo que aparecerá en la televisión peruana, en un horario muy complicado, que no podría gustarle al público, sin embargo, Aguilar es consciente de ello y está decidido a afrontar el reto.

“Siempre hay miedos, yo soy actor y cada vez que salgo a escena se siente esos nervios, esas mariposas que desaparecen al primer minuto. Siento exactamente lo mismo con este programa, creo que si pierdes estos nervios dejas de ser humano”, señaló en un inicio.

Al respecto, el conductor de ‘Yo Soy’ comentó que siente nervios naturales por ser un formato nuevo, pero también tiene buenas expectativas porque confía en el trabajo del grupo humano que está haciendo GV Producciones.

“Mis expectativas son super buenas porque quiero que guste y porque el trabajo que estamos haciendo es realmente bien bonito. Es un trabajo que le compete a un ciento y pico de personas que trabajan para hacer que este programa salga al aire. Es un montón de esfuerzo”, dijo.

En referencia a que competirán con ‘El Gran Chef Famosos’, reality de cocina que se trasmite por Latina TV, señala que no es un tema que le preocupa porque él está enfocado en la conducción y que su trabajo sea del agrado del televidente.

“Lo tomo con mucho cariño, como lo que es, la competencia. Particularmente, cuando estoy haciendo el programa no estoy pensando en la competencia, estoy pensando en el público y dar lo mejor de mí. Hay otras personas que están encargadas de preocuparse de la competencia, yo no, en ese momento mi única competencia es, yo mismo, ser mejor cada momento”, aseguró.