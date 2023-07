Esposa de Hernán Barcos se mostró indignada con video del preparador físico de Universitario: “Basta de racismo”

Esposa de Hernán Barcos se mostró indignada con video del preparador físico de Universitario de Deportes.

El video revelador donde se muestra al preparador físico de Universitario de Deportes realizando gestos racistas contra la tribuna de los hinchas de Corinthians viene generando mucha indignación en redes sociales. Una de las que reaccionó fue Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, quien mostró su malestar en su Twitter personal.

La brasileña lamentó el proceder del integrante del comando técnico de Jorge Fossati, y aseguró que las leyes son claras respecto a ese tema en su país. Además, hizo un llamado a la conciencia para que ya no se cometan más de estos actos dentro o fuera del fútbol.

“Qué tristeza que todavía hay gente así. Basta de racismo. Brasil felizmente hoy hay leyes y las aplican de verdad. Es un avanzo en la sociedad porque todos merecen respeto”, escribió la pareja del ‘Pirata’ en sus redes sociales.

Su comentario no pasó desapercibido y recibió varios “me gusta” por parte de sus seguidores de sus seguidores e hinchas de Alianza Lima.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos tras difusión de video de preparador físico de Universitario de Deportes.

Periodistas deportivos también opinaron

Ni bien se difundió el video donde demuestra que el preparador físico de Universitario de Deportes sí realizó actos racistas contra los hinchas de Corinthians, Sebastián Avellino, varios periodistas deportivos dieron su posición. Todos lamentaron tremendo accionar y lo rechazaron rotundamente. Las imágenes son claras y no hay forma de como sacar una defensa.

“Aparecieron las imágenes que nos hacían falta para esclarecer los hechos. Lamentable, rechazo absoluto del racismo en todas sus formas”, publicó Talía Azcárate, periodista de DirecTV.

“Las imágenes de los gestos del PF de Universitario...esperar que se pronuncie la justicia brasileña. Triste todo esto”, comentario de Daniel Kanashiro, relator de DirecTV.

“Nunca hay que poner las manos al fuego por alguien que no conoces. Retratados, varios. El racismo es propio de la estupidez. Aquí no interesa la camiseta. Todos merecen un respeto. Es un acto retrógrada. Ante el video, no hay excusa. Quedas todavía más tonto. Seamos consecuentes”, publicó Mauricio Loret de Mola, periodista deportivo.

“Complicada y verdaderamente penosa. Parece un abuso de las autoridades brasileñas más aún si no hay documentación en imágenes q pruebe algo más allá del testimonio de hinchas. La ley antiracismo está vigente en Brasil, pero parece haber aquí un exceso. Espero se resuelva pronto”, comentó Eddie Fleischman, periodista deportivo de Willax Deportes.