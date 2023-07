Wendy Guevara y su insólita razón para no salir con Nicola Porcella. | La Casa de los Famosos México.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se han convertido en los personajes más queridos de ‘La Casa de los Famosos México’. La cercana amistad que tienen ha provocado que sean relacionados sentimentalmente, aunque ellos lo han negado en más de una oportunidad.

Asimismo, cada vez que pueden, se hacen pesadas bromas, aprovechando la excesiva confianza que hay entre ellos. Sin embargo, en todo momento dejaban en claro que no había un romance de por medio, pero sí cierta atracción.

“En primer lugar, yo no ando con Nicola y sí, me gusta, está guapo, sí, me lo voy a merendar si se puede. Si no, no, yo sí te meriendo, pero la neta es que ni quiero con él, ni me estoy enamorando de este pendej..., ni cosas así, es verdad. Me cae muy bien y todos los trucos, pero nada más”, señaló la influencer mexicana.

Nicola Porcella y Wendy Guevara sorprendieron al vestirse de colegialas. (YouTube)

Ahora, durante la última edición de ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara se dio cuenta de un detalle físico de Nicola Porcella que no le gusta para nada, por lo que indicó que jamás saldría con él ahora que sabía que tenía lunares en la cara.

Todo sucedió cuando ambas figuras se encontraban conversando tranquilamente en el cuarto que comparten. En ese momento, la influencer mexicana empezó a destacar el gran físico que tiene el modelo peruano. “No tienes ni un lunar en la cara, ¿verdad Nico? Pensé que tenías un lunar, pero es una bolita de pelitos”, le dijo.

Lo que nunca imaginó Wendy Guevara es que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ le terminaría confesando que tenía varios lunares en la cara, ocasionando cierto disgusto en su amiga. “Estás bien feito hijo, pobrecito, que Dios te bendiga, ojalá encuentres a alguien. Ya me tienes harta”, comentó de inmediato la mexicana.

(Captura de pantalla/Vix)

El comentario que realizó la influencer azteca no fue del agrado de Nicola Porcella, mandándole una curiosa advertencia por molestarlo. “Te voy a romper los huesos, te estoy avisando”, comentó.

Como era de esperarse, Wendy Guevara no se quedó callada y de inmediato lo retó a decirle cómo es que lo iba a hacer. “Te voy a desencajar la columna”, fue la respuesta del modelo peruano, causando indignación en la joven estrella mexicana.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se dan un beso de a tres

En una de las ediciones del reality mexicano, Nicola Porcella comenzó a bailar con su amiga ‘Barby’ Juárez. Este hecho provocó que los otros participantes de ‘La Casa de los Famosos’ empiecen a molestar a Wendy Guevara, asegurando que ya había sido reemplazada.

“Wendy se puso celosa”, fueron los comentarios que realizaron diferentes personajes. Pese a las burlas que había en ese momento en su contra, la influencer se mostró en todo momento tranquila, indicando que no le importaba lo que hiciera su compañero.

Nicola Porcella se da un beso de a tres.

En medio de este escándalo, un grupo de participantes retó a Nicola Porcella a besar a Wendy y a ‘Barby’ Juárez al mismo tiempo. Fuera de rechazar este reto, el modelo accedió a la petición de sus compañeros y realizó un beso de a tres, provocando un alboroto en las redes sociales.