Rodrigo González asegura que Magaly Medina sí le sugirió a Jefferson Farfán que lo demande por difamación

Rodrigo González asegura que Magaly Medina sí le sugirió a Jefferson Farfán que lo demande. | Amor y Fuego.

Magaly Medina se encuentra envuelta en una nueva polémica. Pese a que la ‘Urraca’ intentó poner paños fríos a la situación, indicando que nunca pidió que Rodrigo González y Gigi Mitre también sean denunciados por difamación, el programa ‘Amor y Fuego’ demostró totalmente lo contrario.

De acuerdo a las imágenes que recopiló el magazine de Willax Televisión, la figura de ATV se defendió de la denuncia que le entabló Jefferson Farfán, asegurando que no fue la única que se burló de la infidelidad que sufrió el exfutbolista en el 2016, por parte de Yahaira Plasencia.

Para ello, la polémica periodista mostró varias imágenes de Rodrigo González y Gigi Mitre riéndose de la situación del entonces jugador de la Selección Peruana. Asimismo, Magaly Medina los señaló y le sugirió a la popular ‘Foquita’ que, así como la denunció a ella, debería hacer lo mismo con estos conductores.

Magaly Medina hace aclaración a pocos días de lectura de sentencia.

Este hecho no pasó desapercibido por las redes sociales, por lo que este material fue enviado al popular ‘Peluchín’, quien no dudó en desenmascarar a la ‘Urraca’, quien en su intento de no quedar mal ante el público, afirmó que nunca pidió que sus colegas sean denunciados.

Tras escuchar los descargos de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Rodrigo González decidió pronunciarse al respecto, comentado que la reacción de su exmadrina televisiva se debía a que está contra las cuerdas, pues Jefferson Farfán le viene ganando la demanda en las diferentes instancias.

“Al parecer la Magaly se va viendo contra las cuerdas al ver en los diferentes titulares que Farfán le va ganando en las diferentes instancias, por lo que ha empezado a disparar para todos lados, pero luego, echándole la culpa a los colegas y con un poco de manipulación, dice que no dijo, lo que sí dijo”, señaló el conductor de Willax.

Rodrigo González.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Magaly Medina se defendió de la demanda de que le entabló Jefferson Farfán recordando que ella no fue la primera en hablar sobre la infidelidad que sufrió en el 2016. De acuerdo a la polémica periodista, ella estaba fuera de la televisión cuando se dio a conocer este hecho, incluso dijo que su programa volvió al aire en el año 2019, cuando ya todos se burlaban de él por lo que hizo Yahaira Plasencia.

“¿Saben en qué año yo regreso a la televisión con ‘Magaly TV La Firme’? En el año 2019 ¿Y saben desde cuándo la gente se burla de él como ‘cachudo’? Ahí lo hemos visto. A Rodrigo González y Gigi burlándose ahí con los tremendos cachos, eso fue en el 2016. En 2016 yo no estaba al aire, estaba haciendo el noticiero de Latina”, explicó la ‘Urraca’.

“Entonces, ¿por qué no los demandó a ellos que popularizaron el dicho? Le ponían las canciones en ‘La noche es mía’, Carlos Galdos del ‘Santo cachón’. Tenía el hashtag ‘Santo cachón’. Eso era todos los días durante mucho tiempo (...) Yo hablo de Farfán cuando los cachos ya eran noticia, todo el mundo se burlaba de él, yo no”, agregó.