Manuel Barreto denunció maltratos contra preparador físico de Universitario: “Lo trataron como un delincuente”

Manuel Barreto denunció maltrato a preparador físico de Universitario: "Pasó la noche en un calabozo con un delincuente" | Movistar Deportes

La derrota de Universitario de Deportes ante Corinthians pasó a segunda plano después de que el preparador físico de la ‘U’ haya sido detenido por presuntos actos racistas hacia los hinchas del ‘Timao’. Sebastián Avellino fue denunciado por los fanáticos locales, retenido por la policía y trasladado al Juzgado Penal Especial. Manuel Barreto, director deportivo de los ‘merengues’, afirmó que hubo maltratos por parte de las autoridades brasileñas en contra del integrante del comando técnico.

“Es un acto de abuso, sin permitirle defenderse a ‘Sebas’. Lo han llevado pasar la noche en una calabozo al costado de un delincuente recluído. Estamos esperando que pueda ser llevado a un juez para que determine los pasos a seguir. Mientras tanto, estamos buscando la posibilidad de que pueda defenderse porque no se lo han permitido. Las mismas personas que lo escupían, tiraban cosas, lo insultaban son después los testigos”, declaró indignado el directivo ‘merengue’ en su arribo a Lima.

Además, Barreto aseguró que no hay registro de las cámaras del estadio Neo Química Arena que demuestren los gestos racistas por parte de Avellino. Recalcó que los policías solo se basaron en la versión de los hinchas que lo denunciaron y no investigaron el hecho en sí. Tampoco le dieron la opción de poder defenderse.

“Lo primero que pedimos es que se vean las cámaras, y en las cámaras no se visualiza absolutamente nada de lo que nos manifiestan. Los testigos que lo insultan y lo escupen son los que lo denuncian, y eso es suficiente, sin derecho a la defensa, para que lo traten como un delicuente. Estamos indignados y solicitando la ayuda de la Cancillería tanto peruana como uruguaya para poder darle todo el apoyo a Sebastián. Nuestro administador se quedó con el abogado del club dando respaldo y tratando de poder colaborar con todo”, añadió.

Manuel Barreto: "Estamos indignados y solicitando la ayuda de la Cancillería tanto peruana como uruguaya" | Radio Ovación

Qué es lo que pasó con el preparador físico

Hasta el momento no se sabe qué es lo que realmente pasó con Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario de Deportes, culpado de actos racistas contra los hinchas de Corinthians. Manuel Barreto dio detalles del terrible episodio que pasó el integrante del comando técnico y cómo fue su detención autoritaria.

“Yo no estaba en ese momento, lo primero que solicitamos es que se visualicen las cámaras y no se ve nada. Lo que manifiestan son cinco o siete testigos que son los mismos que escupían, lo insultaban, le tiraban cosas; son los que dicen que hubo actos racistas, pero él (Sebastián) niega. Automáticamente y de forma autoritaria viene toda la policía, lo rodea, no lo deja mover, y se lo llevan detenido. Después hemos visto imágenes increíbles donde se lo llevan como un delincuente en la tolva de un carro a otro lado sin posibilidades de defenderse”, declaró el directivo ‘crema’.

El preparador físico habría sido sometido a una audiencia de prisión preventiva.

El pronunciamiento de Jean Ferrari

El administrador de Universitario de Deportes se manifestó sobre el problema que envuelve al prepador físico de la ‘U’, Sebastián Avellino. Jean Ferrari se encuentra junto al integrante del comando técnico para resolver el asunto lo más rápido posible para poder regresar al Perú. Hizo un pedido a la Conmebol para que interceda con el fin de evitar más maltratos en Brasil, no solo por lo que le está pasando a los ‘cremas’, también para que no vuelva a suceder.

“Esto dejó de estar en el sector de entretinimiento. Hinchas eufóricos nos insultan, escupen, agreden, y el detenido es uno de los nuestros. INCREÍBLE. Dónde están las autoridades, dónde está la Conmebol, así será difícil que algún equipo quiera jugar de visita en Brasil”, publicó el mandamás de los ‘merengues’ en sus redes sociales.