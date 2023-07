Usuarios conmocionados por preocupante situación laboral de trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina ha sido criticada por los usuarios, pero ella asegura que no tiene nada que ver en el caso.

Gracias a una visita inesperada de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a los estudios de ATV, se destapó que los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’ laboran más de 10 horas al día y no se encuentran en planilla, por lo que no gozan de sus beneficios laborales según la ley. Los usuarios no tardaron en mostrarse sorprendidos con la noticia.

A través de las redes sociales, los internautas cuestionaron a Magaly Medina por permitir que no se regularice la situación laboral de sus empleados, entre camarógrafos, reporteros e investigadores.

“Mi tía la empoderada, la profesional, la periodista, ¿no tendría en planillas a los chacales? Ahora entiendo por qué eran tan cercanos a algunos futbolistas y de la seguridad de Omar Macchi. ¿Será que ahí tenían mejores condiciones?”, señaló un usuario en Twitter.

“¡Qué vergüenza! Ahora sí se le viene una multaza. Eso hacen para evadir impuestos y ella que tanto critica a la gente que hace lo mismo que ella estaba haciendo”, “Por esos que sus chacales cuando tienen una bombaza la negocian con el progenitor que paga más”, “Sunafil no cae de casualidad... desde dentro del programa salió la queja”, “Con razón celebraron sus 25 años de programa con canje”, opinaron otros.

Magaly Medina se deslinda de la responsabilidad

En diálogo con Infobae Perú, la conductora y directora periodística de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que ella no tiene responsabilidad alguna en las irregularidades de los trabajadores, pues no es ella quien los ha contratado. Por ello, pidió que los directivos de ATV sean los que den la cara para esclarecer el tema.

“Tienes que pedirle su versión al canal. Yo no me encargo de la contratación de nadie en el canal, así que yo no sabría decirte absolutamente nada sobre ese caso. Tendrías que llamar a la Gerencia General, a la Gerencia de Recursos Humanos del canal. Hace muchos años, era mi empresa la que contrataba los trabajadores, hace muchos años que ya no lo hago, es el canal”, indicó Magaly Medina.

Añadió que ella solo se encarga de la parte periodística del programa. “No tengo nada que ver con el asunto, supongo que siempre en todos lados hay trabajadores inconformes y que ellos mismos son los que llaman a las entidades laborales. Esa es una cuestión donde el canal tiene que ver, a mí no me pueden involucrar”, dijo.

“Siempre van a tratar de vincular a mi programa con cualquier cosa de este tipo, cuando se podrían solucionar de manera interna. Cuando uno se siente inconforme en su centro de labores, hablas con las personas indicadas, no intentas hacer noticia con el programa”, sentenció la conductora de ATV.

¿Qué reclaman los trabajadores?

Según un informe de Sunafil, los trabajadores de ‘Magaly TV La Firme’ trabajan más de 10 horas al día y no cuentan con contrato formal con ATV, pues reciben sus remuneraciones mediante otra empresa, la productora JC & LC Producciones S.A.C. Por ello, no cuentan con los beneficios laborales que le corresponden por ley al no estar en planilla.