Magaly Medina asombrada que Paolo Guerrero presentó a Ana Paula y su hijo en TV argentina: “Siempre fue reacio”

La periodista Magaly Medina asombrada del cambio de Paolo Guerrero tras volver a ser padre. (Composición: Infobae)

Más enamorado que nunca. En la reciente edición del 11 de julio de Magaly TV La Firme, Magaly Medina no dudó en opinar sobre la reciente entrevista que brindó el futbolista Paolo Guerrero a ESPN Argentina. El popular ‘Depredador’ no fue solo al set de televisión, sino que lo acompañó su familia, la señora Ana Paula Consorte, su hija y el pequeño nieto de ‘Doña Peta’.

El futbolista habló por primera vez sobre su vida privada para un medio de comunicación. Pues, respondió sobre si uno de sus hijos va a seguir en el futbol, sobre su relación con la brasileña y del futuro de Paolo André en una cancha de futbol. Ante ello, la periodista de ATV se mostró asombrada del gran cambio que ha dado el deportista.

“Paolo Guerrero nunca lo habíamos visto tan abierto a hablar de su vida personal y de su vida privada. Esta es la primera vez porque siempre que viene acá se ha mostrado reacio. Nunca ha querido mostrar a las enamoradas, nunca ha querido mostrar a los hijos, siempre ha sido bastante tosco, incluso para negarse a la prensa y dar información que él considera que es personal, él al igual que otros jugadores de fútbol, siempre tienen eso que ‘a mí pregúntame de fútbol. Y con esa bandera de ‘a mí pregúntame de fútbol’ que yo soy jugador de fútbol, van por la vida pensando que no son personajes públicos y si lo son’”, dijo en un inicio la conductora.

La conductora de Magaly TV La Firme recuerda que casi todas las entrevistas que Paolo ha brindado a los medios nacionales, siempre ha rechazado de hablar de su vida privada y que solo quería que le preguntaran sobre lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, en esta oportunidad, el engreído de ‘Doña Peta’ habla muy orgulloso y feliz de la nueva etapa que le ha tocado vivir al lado de su pequeño.

“Además, deberían aprender de un ‘Messi’ de un ‘Cristiano Ronaldo’, todos ellos se muestran orgullosos a sus esposas, de sus hijos hablan de su vida privada, en particular porque saben que eso le interesa a su público también. Hoy en día no hay eso de que tú tenías a tu esposa encerrada con candado y tú andabas por la vida como futbolista, así no es hoy en día”, acotó.

“Hoy apareció en un programa ESPN Argentina fútbol 90 entrevistados por ‘Pollo Vignolo’ uno de los más conocidos comentaristas y entrevistadores deportivos de ese país y a quien le habló con una naturalidad y además estuvo acompañada de Ana Paula Consorte, de la hija que tiene y del bebé recién nacido”, agregó.

Paolo Guerrero habla de sus hijos

En otra parte del comentario de Magaly resalta que sus dos primeros hijos no quieren jugar al futbol, pero espera que Paolo André si le siga los pasos. “Bueno, debe ser el sueño de todo padre, futbolista que quieren que sus hijos jueguen en el fútbol, se destaquen en el fútbol, hagan una carrera de fútbol, él como futbolista, supongo que debe ser su sueño”, dijo en un inicio.

“Ninguno de sus dos hijos son como él ha revelado en la entrevista en fútbol 90 que ninguno de sus hijos tiene la afición por el fútbol y espera que el último que ha tenido con Ana Paula Consorte, pues sea él siga sus pasos”, aseveró la comunicadora.

“Lo que es asombroso es que él con Ana Paola Consorte, a diferencia de por ejemplo de las otras madres de sus otros tres hijos, nunca las ha mostrado, no las ha lucido, a la última que lució fue a regañadientes porque no era que hiciera unas apariciones en sus redes sociales fue con Alondra García Miró”, finalizó.