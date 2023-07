Hernán Barcos y su ácida respuesta a Pablo Lavandeira tras referirse al vestuario de Alianza Lima

Hernán Barcos comentó las polémicas declaraciones de Pablo Lavandeira, quien dejó entrever que no la pasaba bien en Alianza Lima (Anderson Ciprián).

El atacante Hernán Barcos respondió a las polémicas declaraciones que brindó el mediocampista Pablo Lavandeira tras su salida de Alianza Lima. El pasado viernes 7 de julio, tras debutar con un gol en la goleada de Melgar 3-0 sobre Atlético Grau, el volante uruguayo manifestó que hacía mucho que no se sentía cómodo en un plantel, dando a entender que nunca estuvo completamente a gusto en el vestuario ‘blanquiazul’, donde permaneció un año y medio.

Te puede interesar: Waldir Sáenz arremetió contra Pablo Lavandeira tras polémicas declaraciones sobre Alianza Lima: “Es de cobarde”

“Que mejor que en mi primer partido haber apoyado para lograr un triunfo. De paso, es valioso devolver la confianza que me están dando en el club. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en un plantel y eso se lo debo a mis compañeros. Tome la decisión correcta al venir a Melgar”, declaró en conferencia de prensa.

Ante estas polémicas afirmaciones, el ‘Pirata’ contestó con contundencia, señalando que uno debe ser agradecido con el club que le abrió las puertas. No obstante, también afirmó que no tiene autoridad para señalar a su excompañero:

Te puede interesar: ¿Hernán Barcos o Pablo Sabbag?: Quién será el ‘9′ de Alianza Lima ante Sporting Cristal en el clásico de la Liga 1

“Cada uno es responsable por lo que dice, si Pablo lo ve así o lo toma así, la verdad que no lo vi como para confirmarlo. Pero, tendrá sus razones, yo no soy quién para juzgar, pero eso sí, uno tiene que ser agradecido con el club que te dio de comer, con el club que te bancó, que te dio trabajo, pero cada uno toma sus decisiones y piensa lo que quiere”, disparó.

Pablo Lavandeira y Hernán Barcos fueron cruciales para Alianza Lima en el título de Liga 1 2022. (Prensa Alianza Lima)

Esta no es la primera vez que el mediocampista causa controversia hablando de su exclub. Recordemos que a los pocos días de anunciarse su partida al ‘dominó', indicó que Alianza Lima ganó más partidos de los que merecía y cuestionó que la dirigencia no haya hecho un esfuerzo por retenerlo:

Te puede interesar: Golazo de Pablo Lavandeira tras astuta acción de Bernardo Cuesta en Melgar vs Atlético Grau por Liga 1

“Fue un semestre raro, un semestre donde se ganó mucho más de lo que se mereció, donde encontramos rendimientos altos y en otros momentos no nos encontramos (…). No hubo un intento de Alianza para convencerme de quedarme y esta también fue una de las razones por las que tomé la decisión. Creo que en el momento que reciben la propuesta, Alianza bien pudo haberla rechazado, sin embargo, en todo momento sentí que Alianza estaba dispuesto a que saliera”, recordó.

Ambos futbolistas también protagonizaron una discusión por ver quien pateaba un penal en la victoria 3-2 sobre Deportivo Garcilaso en la última fecha del Apertura. En dicha ocasión, el uruguayo quiso ejecutar la pena máxima para recuperar confianza, pero el ‘Pirata’ se lo negó y se encargó de marcar el tanto.

Alianza Lima enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 19 del Torneo Apertura de la Liga 1

Hernán Barcos y su opinión sobre Christian Cueva

Hernán Barcos también se refirió al caso de Christian Cueva, quien retornó a los entrenamientos del primer equipo tras una semana trabajando diferenciado por la indisciplina cometida al no presentarse a la práctica del lunes 3 de julio y aparecer en una discoteca en Trujillo. Para el ‘Pirata’ es un tema zanjado y que no afectó la armonía del vestuario.

“Son cosas que pasa, se pudo haber resulto más rápido, pero ya está. Por suerte Christian ya está trabajando con nosotros y ahora toca seguir pensando en Sport Boys. Cada uno se hace cargo de sus responsabilidades, nosotros como grupo estamos unidos, fuertes y no hay nada ni nadie que pueda nos pueda desestabilizar. Quien comete errores, tiene sus responsabilidades”, señaló.

Hernán Barcos sobre el partido vs Sport Boys

El argentino elogió a Sport Boys, rival al que los ‘íntimos’ enfrentarán el próximo domingo 16 de julio en el Estadio Nacional a las 15:00 horas. El delantero de 39 años elogió el trabajo del técnico Fernando Gamboa y resaltó la mejora que tuvieron los ‘rosados’ en el Torneo Clausura, obteniendo victorias en plazas difíciles como Cusco y Tarapoto:

“Vamos trabajando todos, preparándonos para este partido importante. Gamboa es un técnico de experiencia, Boys está mejor de lo que hizo en el Apertura, nosotros haremos nuestro partido buscando los tres puntos”, concluyó.