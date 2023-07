Canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol fue hackeado: los videos que publicaron y la respuesta en Twitter

La Federación Peruana de Fútbol reportó que su canal de YouTube fue hackeado y que viene trabajando en la solución.

Un hecho sin precedentes acaba de ocurrir hace algunos minutos. Y es que la Federación Peruana de Fútbol ha reportado que su canal de YouTube ha sido hackeada y que todos sus videos han sido cambiados por otros de una índole diferente. En ese sentido, el organismo nacional envió un mensaje sobre este suceso y causó una ola de respuestas en Twitter.

Fue a través de la red social del pajarito, que la FPF dio a conocer de este hecho y publicó el siguiente texto: “Informamos a la opinión pública el uso indebido de personas no autorizadas sobre la cuenta de YouTube oficial de la FPF. Exhortamos a la comprensión a los seguidores y se comunicará a la brevedad posible la solución definitiva del problema y a cuenta de respaldo”, se lee en el post.

Comunicado de la FPF que avisa que su canal de YouTube fue hackeado.

Ahora, el pirata cibernético reemplazó los videos que la FPF tenía en la sección de ‘VIDEOS’ por otros que están relacionados a la descarga de programas de computadoras como Creative Cloud, Adobe Illustrator, Canva Pro, FL Studio 20 y otros más.

Con esta invasión informática, la principal entidad del balompié peruano deberá crearse otra cuenta alterna para subir sus videos mientras que solucionan el inconveniente.

Así se ve el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol tras la invasión del hacker.

La respuesta de los usuarios en la cuenta de Twitter no se hizo esperar. Hubo mensajes de desconcierto, otros bromeando solicitando los softwares que se difundían y otros acusando al presidente de la FPF, Agustín Lozano, por su gestión y también por la salida de Ricardo Gareca.

Otros casos de cuentas hackeadas en el fútbol

Así como sucedió con la FPF, otras cuentas en el ámbito del fútbol han sufrido ataques de hackers. El 2018, Alianza Lima sufrió la invasión cibernética de un hincha que usó la cuenta de Twitter del club para lanzar mensajes en contra de la directiva de ese entonces previo al duelo contra Boca Juniors de Argentina por la Copa Libertadores.

“(Gustavo) Zevallos y (Renzo) Gayoso son mi cáncer y me están matando. Por favor hinchas aliancistas ayudenme. La capacidad y nivel organizativo de estos incompetentes son de un equipo amateur”, se leyó en la publicación.

La respuesta por parte de la entidad de La Victoria llegó al poco tiempo con un texto de calma para los aficionados. “Informamos que nuestra cuenta oficial de Twitter fue hackeada hace unos minutos. Como institución rechazamos cualquier acto que perjudique y atente la labor de cualquiera de nuestros colaboradores, confiamos plenamente en su trabajo dentro de la institución”, precisó.

Mensaje de Alianza Lima tras el hackeo de su cuenta de Twitter el 2018.

De la misma manera, la Federación Boliviana de Fútbol padeció un ciberataque el 2011. Esto ocurrió luego del partido en que los del ‘Altiplano’ se enfrentaron a la selección peruana como parte de la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Hernando Siles de La Paz.

En aquella ocasión, el resultado fue un triunfo para los dueños de casa por 1-0 con el gol de Ramiro Vaca. No obstante, posterior a ello, la institución boliviana emitió un comunicado explicando que hackers invadieron su página web y colocaron el siguiente ofensivo mensaje: “Boliviano, boliviano… Ay qué pena que me das… Tú te bañas en el lago, yo me baño en el mar”.

Comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol por el ciberataque sufrido en su página web el 2021.

Actualidad de la selección peruana

La selección peruana encaró cuatro amistosos este año como preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en setiembre. En la gira europea de marzo, la ‘bicolor’ perdió 2-0 con Alemania y empató sin goles con Marruecos.

Empero, en la travesía asiática de junio, el combinado patrio consiguió una victoria ante Corea del Sur (1-0) y cayó por goleada contra Japón por 4-1.

El técnico Juan Reynoso varió de estrategias en estos encuentros y probó diferentes sistemas, por lo que fue criticado por los hinchas y un sector de la prensa. No obstante, en el proceso clasificatorio deberá colocar lo mejor que tiene para tentar la clasificación al Mundial del 2026.

Última victoria de Perú