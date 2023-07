Alfredo Benavides se besa con rubia y Magaly Medina lo expone: “Quiere sacarle celos a Gabriela”

Se pasó. Una vez terminada la posible historia de amor entre Gabriela Serpa y el cómico Alfredo Benavides, luego que la modelo volviera aparecer junto a su pareja de 22 años y diera por sentado que su compañero de JB en ATV no tendría una oportunidad con ella. El popular ‘Niño Alfredito’ también decidió darle la vuelta y aparece en nueva instantánea junto a una nueva amiga.

Según en el informe del 11 de julio de Magaly TV La Firme, no se trataría de una de sus ‘bebitas’, sino de una verdadera amiga, pues ambos habrían salido juntos y sellaron el momento con una instantánea en donde la joven se acerca a darle un beso en la mejilla, muy cerca a los labios del hermano de Jorge Benavides.

Para la conductora de ATV, esta situación habría sido creada por el cómico con el único fin de ‘sacarle celos’ a la modelo Gabriela Serpa. Como se sabe, Gabriela y Alfredo dejaron entrever un romance, en el que la modelo se mostraba muy ilusionada, pero fueron las dudas del artista lo que no dejaron que existiera una relación entre ellos.

“Está en algún lugar de Lima con esta mujer, que no debe ser una bebita, porque no tiene las fachas de una bebita, él se deja apapachar. Yo creo que quiere sacarle pica a Gabriela”, dijo en un inicio la figura de ATV, no sin resaltar que las fotos no son de casualidad. “Ahí te encontraste un roto para un descosido, alguien que necesitaba figurar (...) Besar al gordito va a servir para sacar del anonimato a cualquier persona”, agregó.

“Quiere sacarle celos a Gabriela y se deja tomar esas fotos. Nosotros que estamos en televisión, sabemos los que manejamos medios hace muchísimo tiempo, que estas cosas no son casualidades, pues gordito. Esto no es casualidad, ahí te conseguiste un roto para un descosido”, acotó la comunicadora entre risas.

Según la periodista, la joven es alguien que quiere hacerse conocida por Alfredo y que ellos, no van a decir quién es. “Es alguien que quiere figurar, por eso es que ni siquiera hemos averiguado el nombre y ni lo vamos a hacer para decir quién es. Porque hasta ya sabemos quién es tu desconocida acompañante, pero para nosotros es una desconocida que dicho sea de paso al besar al gordito, pues lógicamente le va a garantizar a cualquier persona salir del anonimato de dónde está”, finalizó.

Gabriela Serpa tildó de ‘poliamoroso’ a Alfredo Benavides

Como se recuerda, Gabriela Serpa se pronunció tras ser ampayada con un jovencito de 22 años, estudiante de aviación comercial, dejando así por sentado el supuesto romance con el cómico Alfredo Benavides. Según la modelo, hubiera existido alguna relación si el actor fuera alguien serio o que quiera una relación seria.

“Quería ser poliamoroso, estar con sus bebitas. Alfredo tiene sus años, obviamente tiene problemas psicológicos que debe curar y de ahí que me llame. Si estoy disponible, sí, si no, ya fue”, fue el comentario que hizo la hermana de Claudia Serpa para Trome.

Alfredo Benavides acompañado de la cirujana plástica Roma Coletti

Hace poco, el programa de Magaly Medina fue en búsqueda del actor Alfredo Benavides para obtener sus declaraciones sobre su encuentro en un restaurante con la cirujana plástica Roma Coletti. El cómico decidió contar toda su verdad frente a las cámaras de la ‘Urraca’, dejando en claro que Coletti es una gran amiga y que le parecía muy guapa.

“A mí con mi amiga Roma no se nos ve entrando a un departamento ni nada, es una amiga con la que voy a almorzar. Es guapísima, es una amiga y ayer nos fuimos a almorzar, estaba Angelo Fukuy, su esposa, Roma y yo”, declaró el cómico para Magaly TV La Firme.