Tiktoker boliviana visita el mar por primera vez en el Perú y enternece a las redes sociales

El mar de Perú se convirtió en el escenario de alegría y asombro para una joven boliviana que compartió su primera vez en el océano a través de TikTok. (TikTok / @Sarahandreasanabria)

La sabiduría popular dice que no hay nada más lindo que una primera vez. Y es que para toda ocasión, la primera vez de cualquier actividad puede marcar nuestras vidas para siempre.

Te puede interesar: Costa Verde: Oleajes anómalos invaden la vía pública con piedras impidiendo el pase de vehículos

Y en tiempos modernos en los que muchas personas, especialmente los más jóvenes, usan las redes sociales para dejarlo todo registrado. Especialmente en la plataforma de video de TikTok, el lugar preferido de los nuevos tiempos.

Justamente la primera vez de una jovencita boliviana conociendo el mar en el Perú ha quedado para la posteridad. No solo por ella misma, sino por los miles de comentarios que ha provocado su emocionada reacción.

Así pasó

La felicidad de una joven boliviana al conocer el mar de Perú por primera vez se ha hecho viral en TikTok, generando una ola de comentarios llenos de emoción y admiración. (TikTok / @Sarahandreasanabria)

Todo parece indicar que @Sarahandreasanabria es una reconocida tiktokera en su natal Bolivia y suele subir contenido periódicamente en la que cuenta las experiencias que pasan en su vida.

Una de esas fue cuando decidió dejar registro audiovisual de su primera cita con el mar. Como se sabe, Bolivia no cuenta con salida soberana al mar desde que perdió, junto al Perú, la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX.

Luego de meditarlo un buen tiempo, la alegre cibernauta escogió a nuestra capital Lima para vivir la tan peculiar experiencia. El lugar para eso fue la Costa Verde.

Te puede interesar: Costa Verde permanecerá cerrada hasta el domingo por oleajes anómalos

Y tal como se puede ver en las imágenes subidas a su cuenta y que duran poco menos de dos minutos, Sara no oculta su alegría ni un solo instante mientras poco a poco se va acercando al mar. “Esta alegría no me la quita nadie”, se le escucha decir.

Todo lo que vio

El impactante video de una joven boliviana disfrutando su primer encuentro con el mar en Perú ha conquistado los corazones de los usuarios en TikTok, quienes no pueden evitar contagiarse de su alegría". (TikTok / @Sarahandreasanabria)

Otra de las cosas que más sorprendió a la visitante del altiplano es la cantidad de tablas de surfear que había en ese instante.

Te puede interesar: Influencer chilena declara que la comida peruana es ‘mil veces mejor’ que la de su país

Una vez ya metida en el mar, aunque solo en la parte de la orilla, quedó sorprendida por lo espumoso de la resaca y de la fuerza que traía el agua cada vez que llegaba a sus pies.

En un acto arriesgado, pero comprensible por su impresión de ver al Océano Pacífico por primera vez en su vida, es que decidió tomar un sorbo de mar. Lógicamente, lo terminó escupiendo al descubrir que estaba salado.

Para inmortalizar el momento, y dejar una huella que será imborrable en su memoria y en sus redes sociales, posó con una bandera de su país.

Esta pequeña producción audiovisual se ha vuelto viral en el poco tiempo desde que ha sido subido y hasta el momento va sumando casi 93 mil reproducciones y más de seis mil corazones rojos de ‘me gusta’.

Redes emocionadas

El mar de Perú se convirtió en el escenario perfecto para que una joven boliviana compartiera su emoción al experimentar la sensación del agua salada en su piel por primera vez, un video que ha cautivado a la comunidad de TikTok (TikTok / @Sarahandreasanabria)

En ese sentido, una infinidad de comentarios en los que comparten su alegría por escoger a nuestro país para esa inolvidable primera vez. Por otro lado, también existen aquellos que la animaron a continuar con su aventura de conocer todo el litoral peruano y le recomendaron más lugares para que la joven extranjera pueda visitar en un futuro cercano.

“Que lindo verte disfrutar del mar”, “ve a las playas de Arequipa, Mollendo, Mejía, Camaná en verano, enero y febrero”, “Qué alegría verte cumplir ese sueño”, “Disfruta tu estadía en Perú”, “es una de las playas más complicadas se podría decir ojalá puedas conocer otras playas y sobre todo seas muy feliz”, son solo algunos de los comentarios que se pueden apreciar en el video..

De esta manera, la joven boliviana se ha sumado a la lista de extranjeros que utilizan TikTok como una plataforma para compartir sus experiencias en un nuevo país.

Y es que esta red social continúa siendo un espacio donde las personas pueden expresar su creatividad, compartir momentos especiales y conectar con una audiencia global.