Rodrigo González revela cuánto les cobró Sheyla Rojas para visitar el set de ‘Amor y Fuego’

Hace unos días, Sheyla Rojas anunció mediante sus redes sociales que se realizó una nueva operación, esto pese a que ella aseguró que no se haría más modificaciones en el rostro tras la mala experiencia que tuvo cuando se hizo una liposucción de papada.

Por este motivo, el programa ‘Amor y Fuego’ fue a buscarla para saber más detalles de la operación a la que se sometió, sin imaginar que la rubia tendría fuertes palabras contra la conductora Gigi Mitre, quien arremetió contra la modelo por tener un amplio historial de cirugías plásticas, abusando de este método estético.

“Ya escuché a Gigi como rajaba, no podía faltar el raje de la Gigi, porque ahora está más afilada que Rodrigo. Qué fuerte, que te has comida alacrán, se ha comido un alacrán, está bien venenosa”, fue lo que dijo Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas se sometió a una segunda rinoplastia.

Por su parte, la conductora de Willax Televisión señaló que el comentario que ella realizó días atrás fue para el público en general, en ningún momento se dirigió directamente a ella, por lo que no entendía por qué se había ofendido.

“Cuando comenté que no hay que normalizar el exceso de cirugías plásticas, no significa que me haya comido alacrán, así que Sheylita no tomes a mal los comentarios. Tú misma dijiste que ya no más cirugías”, indicó.

De otro lado, Rodrigo González se sorprendió por la actitud que tenía con su programa Sheyla Rojas, pues años atrás, la exchica reality no les daba ninguna declaración, incluso daba la impresión de que los odiaba por los comentarios que hacían sobre ella.

Gigi Mitre.

Sin embargo, desde que están en Willax Televisión, la rubia les ha contestado las llamadas y hasta se ha animado a ir su set, por lo que Gigi Mitre consideró que ahora tiene más ‘buena onda’. “Pero acá en Willax, desde que estamos en Willax siempre ha declarado. Siempre hemos conectado, cuando ha venido acá es buena onda”, expresó.

Es en ese momento que Rodrigo González le aclara a su compañera que Sheyla Rojas las veces que visitó su set no fue gratis, pues les cobró 3.500 dólares. “¿Buena onda? 3500 dólares nos cobró (...) Ella puede cobrar y venir con la actitud que le plazca, creo que ahí se rompió el hielo”, precisó.

Gigi Mitre contra Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas busca tener un bebé con Sir Winston

Sheyla Rojas sigue de visita por el Perú y en todo momento se encuentra acompañada de su pareja Sir Winston. La rubia fue abordada por una reportera de ‘Amor y Fuego’, quien le consultó sobre sus planes a futuro con el empresario mexicano. Ella señaló que desea formar una familia con él en los próximos meses.

Asimismo, se refirió a los rumores de un supuesto embarazo que nacieron en Instagram, a raíz de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. La modelo descartó encontrarse en la dulce espera, aunque afirmó que desea tener un bebé muy pronto.

“Mi próxima operación va a ser una cesárea, Dios quiera (...) Voy a practicar mucho, me estoy llevando mi maca, mi ‘rompe calzón’ de la selva, el aguaje, todas las macas. Y mi ceviche de conchas negras también le voy a llevar”, explicó.