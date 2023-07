Partidos de hoy, martes 11 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Hoy martes 11 de julio se llevarán a cabo varios partidos a nivel internacional. Y es que el balón no deja de rodar en este comienzo de semana con la disputa de los encuentros de la Copa Sudamericana y otras ligas de la región. Asimismo, habrá duelos como parte de las fases iniciales de la UEFA Champions League.

En Perú, la Liga 2 continúa con su desarrollo con el choque entre Carlos Stein y Comerciantes Unidos. El cuadro ‘carlista’ necesita de un triunfo en casa para salir del último lugar de la tabla. Apenas tiene un punto a su favor, aunque por delante tiene al líder del campeonato: las ‘Águilas’ de Cutervo suma 34 puntos y solo han perdido un duelo hasta el momento, por lo que parten como favoritas para hacerse con la victoria.

En la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante ante Corinthians de Brasil en un duelo correspondiente al ‘play off’ previo a los octavos de final. El cuadro ‘crema’ intentará conseguir un resultado positivo en su visita al estadio Neo Química Arena de Sao Paulo para poner definir la serie en el estadio Monumental.

Diego Romero reemplazará bajo los tres palos a José Carvallo, quien fue expulsado en el último choque con Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, Edison Flores reaparecerá con la ‘U’ a nivel internacional tras siete años en el extranjero.

No obstante, el ‘Timao’ no contará con todo su plantel, ya que su prioridad es salir de la parte baja del Brasileirao (está en puesto 15 con 15 puntos), además de la Copa de Brasil, que ha llegado a los cuartos de final. De hecho, el técnico Vanderlei Luxemburgo aseguró hace unos días que el certamen de Conmebol no está dentro de sus prioridades, por lo que mandará al campo un once alterno.

Por otro lado, la Champions League también tendrá actividad en este día. Esto debido a que las fases previas se vienen desarrollando para definir a los que integren los respectivos grupos. En esa línea, Ludogorets de Bulgaria es de los equipos conocidos y que jugará de visita contra KF Ballkani de Kosovo. De la misma manera, Ferencvaros de Hungaría medirá fuerzas ante Klaksvikar Itrottarfelag de Islas Feroe.

Partido de Liga 2

- Carlos Stein 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Partidos de Copa Sudamericana

- Colo Colo vs América MG (17:00 horas / ESPN, Star+)

- Barcelona SC vs Estudiantes La Plata (19:00 horas / ESPN, Star+)

- Corinthians vs Universitario (19:30 horas / DSports)

Partidos de Champions League

- Urartu FC 0-1 HSK Zrinjski Mostar (Finalizado)

- Lincoln FC 1-2 Qarabag (Finalizado)

- Zalgiris 0-0 FC Struga (Finalizado)

- Hamrun Spartans FC 0-4 Maccabi Haifa (Finalizado)

- NK Olimpija Ljubljana 2-1 Valmiera (Finalizado)

- Rakow Czestochowa 1-0 Flora Tallin (Finalizado)

- KF Ballkani 2-0 Ludogorets (Finalizado)

- Klaksvikar Itrottarfelag 0-0 Ferencvaros (Finalizado)

- Partizani 1-1 BATE (Finalizado)

- Shamrock Rovers 0-1 Breidablik UBK (Finalizado)

Partidos de fútbol argentino

- Rosario Central vs Central Córdoba (16:45 horas / AFA Play, Star+, ESPN Premium, Televisión Pública)

- Independiente vs Newell’s Old Boys (18:00 horas / AFA Play, TyC Sports, TNT Sports)

- Atlético Tucumán vs Gimnasia y Esgrima La Plata (19:30 horas / AFA Play, Star+, ESPN Premium)

Partido de Copa Paraguay

- Fernando de la Mora vs Tacuary (17:30 horas / Tigo Sports)