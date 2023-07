José Cueto sobre casos ‘mocha sueldo’: “Nadie puede lucrar con las necesidades de otra persona”

Parlamentario se refirió al tema de los congresistas 'mocha sueldos'. | Congreso

El congresista José Cueto (Renovación Popular) se refirió a los múltiples casos de legisladores que piden a sus trabajadores que les den parte de sus sueldos y bonos a cambio de que continúen laborando en el Estado.

Como se recuerda, ya son nueve los representantes de la patria que han sido acusados de ‘mocha sueldos’. Entre ellos María Acuña, Magaly Ruiz y Rosio Torres (de Alianza para el Progreso); Jorge Luis Flores Ancachi, José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular); María Cordero Jon Tay (fue expulsada de Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Katy Ugarte (no agrupada) y Heidy Juárez (Podemos Perú).

“Al final todo se llega a saber. El hecho de que algunos digan ‘siempre se ha hecho’, no es ninguna excusa para que se siga haciendo. Nadie puede tratar de lucrar con las necesidades de otra persona, porque si yo contrato a alguien para que me asesore, no puedo utilizar esa necesidad para lucrar yo, no es ético”, indicó en diálogo con RPP.

Integrantes del caso 'Los Niños' y 'Mocha Sueldos' fueron blindados por el Congreso. (Composición: Infobae)

En ese sentido, indicó que es la Mesa Directiva la que debería intervenir en estos casos y adoptar decisiones o solicitar un descargo. “Deberían decirle al parlamentario o al vocero de una bancada que dé las explicaciones necesarias (sobre las denuncias)”, acotó.

Pese a que el titular del Congreso de la República, José Williams, calificó de “triste y penoso” que parlamentarios recorten sueldos, y aseguró que las denuncias serán tomadas con celeridad, los implicados fueron, por mayoría, blindados en la Comisión de Ética.

En la víspera, se filtró un audio donde Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) recrimina a sus trabajadores por no darle el 10% de su remuneración y la mitad de todos los bonos otorgados e, incluso, se queja de no haber aceptado 250 mil dólares por dar puestos de trabajo. “Lamentablemente, perdí esa gran oportunidad sabiendo que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, se le oye decir.

Parlamentario Flores Ancachi reconoció solicitar el 10 % de la remuneración de sus trabajadores y la mitad de los bonos que reciban, de acuerdo al audio filtrado. | Congreso

Otros cuestionamientos al Congreso

En otro momento, el legislador celeste se refirió a los seis parlamentarios que viajaron a un evento en Shanghái, invitados por una empresa privada, y lamentó que no hayan considerado que aceptar esta clase de invitaciones puede desprestigiar la imagen del parlamento.

“El congreso debe buscar la manera de hacer que la ciudadanía confíe. Ya cuando una empresa privada insiste, por el motivo que fuera, deja esa sensación de que hay algo relativamente mal. […] El tema particular es que no se debe ver ni permitir en este tipo de viajes porque genera perspicacias”, indicó.

Sobre la ley de nombramiento automático de docentes, la cual ha sido rechazada por varias autoridades, sostuvo que si bien deben hacerse algunas precisiones, no considera que esté mal. “Por lo que he leído, y he votado a favor, es que esto suple y arregla un problema que ha venido desde muchos años atrás con algunos profesores a los que les afectó el cambio de modalidad, pero no es una mayoría”, declaró.

Asimismo, se refirió al proyecto de ley de colaboración eficaz, el cual también ha recibido cuestionamientos, e indicó que, si bien se deben modificar algunos plazos, “de que se debe tener un límite, se debe tener un límite”.

Autógrafa de ley que limita la colaboración eficaz.

“Ahora, cuando ya esté el colaborador eficaz, debe estar el abogado. Esto es importante porque van surgiendo y cambiando las versiones, pero al final no hay nada. Además, las declaraciones tienen que estar filmadas, una prueba de que ‘yo he dicho A, B, C o D’”, acotó e indicó que, para él, uno de los puntos que más preocupa a los órganos judiciales es que se ha determinado que la responsabilidad de una filtración será del fiscal, es decir, ya no podrán filtrar declaraciones a los medios de comunicación.