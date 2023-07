Christian Cueva causa furor por hacer que Louis Vuitton cierre sus puertas al público para comprar tranquilo

Christian Cueva causa furor en el Jockey Plaza por el cierre de puertas de Louis Vuitton tras su presencia en la tienda. (Instarándula)

¡Cerraron las puertas! Christian Cueva acaparó nuevamente las portadas de los medios de comunicación al aparecer en una reconocida tienda de lujo, donde el público no podía entrar hasta que el futbolista terminara de hacer sus compras. Al parecer, el deportista habría pedido que nadie ingrese para no tener problemas.

Pese al complicado momento que vive con Alianza Lima tras haber faltado a los entrenamientos a inicios del mes de julio, el popular ‘Aladino’ quiso distraerse yendo a Louis Vuitton del Jockey Plaza junto a su esposa. Como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida para las personas que se encontraban en el centro comercial.

Sin embargo, pocos imaginaron que la tienda había tomado la decisión de cerrar sus puertas para que Christian Cueva pueda escoger sus prendas sin que ningún admirador lo incomode. El portal de ‘Instarándula’ se encargó de difundir los múltiples videos que los usuarios enviaron de los hechos.

En las imágenes se puede ver a la gente acumulándose al rededor del establecimiento, esperando a que su ídolo saliera. Asimismo, grabaron al jugador mientras se encontraba adentro. Cueva aparece sentado en el sillón, aparentemente, indicando lo que quería llevar. Además, se luce al lado de la madre de sus hijos en los últimos minutos de las compras.

“Samu, toda la expectativa que ocasiona Cuevita que está comprando en Louis Vuitton con su esposa. Estamos esperando para la foto”, se le escucha decir a una usuaria.

Christian Cueva comprando en Louis Vuitton, donde no pudo ingresar el público hasta que se fuera. (Instagram)

Finalmente, cuando Christian Cueva salió de la tienda, recibió la ovación del público, quienes esperaban tomarse una foto o conseguir un autógrafo. Este suceso se volvió viral en redes sociales y en cuestión de minutos, cientos de cibernautas no dudaron en comentar. Muchos internautas se burlaron del futbolista y su gusto por la cerveza.

“De ahí a sección tragos”, “Su caja de chelas Louis Vuitton”, “Que le forren un cajón de chelas”, “Se fue a comprar cajas de chelas”, “Ahí no es cantina”, “Ahí no venden trago”, fueron algunos de los textos, mientras que otros arremetieron en su contra: “Tanta importancia le dan, ni que fuera Messi”, “Este no guarda pan para mayo, pronto vas a tener que comprarte ropa en la cachina por mal jugador e irresponsable”, agregaron.

Christian Cueva saliendo de la tienda Louis Vuitton. (Instagram)

Magaly Medina condenó indisciplina de Christian Cueva

Magaly Medina criticó la falta de disciplina y profesionalismo del jugador Christian Cueva por haber faltado a los entrenamientos de Alianza Lima del lunes 3 de julio por haber estado de fiesta en Trujillo. La conductora de espectáculos comentó que el deportista asistió, el domingo 2 de julio, al norte del país para apadrinar la inauguración de una loza deportiva.

Sin embargo, la celebración no quedó ahí. El pelotero siguió con la diversión y se fue de fiesta a una discoteca sin importarle que tenía un viaje programado a Lima para llegar al plantel de La Victoria.

“Él puede ir a la inauguración que quiera, la cuestión es que una persona responsable o profesional se retira. En vez de irse a su casa a descansar porque él debía estar en Lima… hoy faltó a los entrenamientos. Por supuesto que no llegó porque de ahí se fue a una discoteca”, señaló la popular ‘Urraca’.

“Después de inaugurar la canchita, donde se le ve salir muy mal estado, se fue a una fiesta.... A él le da la gana de juerguear, le da la gana de olvidarse de sus obligaciones deportivas cuando tiene un contrato sumamente ventajoso, porque Alianza Lima lo ha traído”, agregó.