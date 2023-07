Anthony Aranda ignora las palabras de su exjefe y niega estar involucrado: “Quizá se refiere a otra persona”

Anthony Aranda responde a las amenazas de Denis Montejo, su exjefe, y aseguró que no se siente aludido. (Willax TV)

En los últimos días, el nombre de Denis Montejo acaparó las portadas de los medios de comunicación por un fuerte mensaje en sus redes sociales, aparentemente, dirigido a Antony Aranda. Como se recuerda, el bailarín trabajó para ‘Escuela Montejo’ por bastante tiempo y a principios de julio decidió abrirse paso con su propio taller de danza junto a Melissa Paredes.

Te puede interesar: Exjefe de Anthony Aranda lanza fuerte amenaza contra el bailarín: “No te conviene que se entere tu pareja”

Si bien, Denis Montejo no mencionó al exchico reality, el programa de Magaly Medina aseguró que el comunicado era para el novio de la exreina de belleza. Según se lee en el post, que fue borrado a los pocos minutos, Anthony Aranda habría estado diciendo mentiras y que no renunció a su trabajo, sino que fue retirado. Asimismo, el experto en baile dio a entender que sabe algo de Aranda y amenazó con revelarlo si seguía mintiendo.

“Por favor no mientras más. No te fuiste, yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego, me conoces, sabes que yo no aguanto las mentiras, pero si te vas a poner a mentir, ya no seguiré en silencio como he estado hasta ahora. Sabes por qué me callo, porque hay mucha gente que no te quiere y tú lo sabes. Aun así, te di trabajo cuando nadie te quería”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Desmienten a Anthony Aranda, 'el activador', pareja de Melissa Paredes.

Anthony Aranda no se siente aludido

Ante la polémica que desató las amenazas de Denis Montejo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Anthony Aranda para preguntarle al respecto. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró muy tranquilo y aseguró que no se siente aludido por las palabras de su exjefe. Incluso, desconoce si el mensaje va dirigido a él.

“¿Dice mi nombre? No sé si es una indirecta o no, yo la verdad no me siento aludido, no se asemeja nada a la realidad, en mi caso”, dijo el coreógrafo.

Asimismo, dejó en claro que terminó su contrato en buenos términos y reveló que Denis Montejo ya sabía que iba a abrir su propia escuela de baile. “Yo me fui de allí un mes y medio antes, le anuncié que iba a hacer mi propia escuela y bien. Quizá se está refiriendo a otra persona, no lo sé”, agregó.

Te puede interesar: Anthony Aranda echó flores a Melissa Paredes por salir en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Lo haces increíble”

El reportero de Willax TV insistió y le consultó si en algún momento tuvieron algún problema. “No, no. Y si en algún momento hubo un desacuerdo durante el trabajo, es en interno y fresh, yo no me siento aludido por el tema”, acotó.

Por otro lado, el programa también buscó a Denis Montejo para conocer más detalles de su queja. Sin embargo, prefirió guardar silencio y se negó a declarar. “Me vas a disculpar, estoy apurado. No pienso hablar del tema,.. no me quiero poner malcriado. No puedo hablar del tema”, dijo el dueño de ‘Escuela Montejo’.

Anthony Aranda asegura que los mensajes de su exjefe no son para él. (Captura)

La vez que Denis Montejo lo defendió ante Magaly Medina

Después de revelar lo que cobrarían los trabajadores de su escuela, donde Anthony Aranda dictaba clases de baile; Denis Montejo terminó emitiendo un comunicado señalando que la producción de Magaly Medina manipuló sus respuestas para hacer quedar mal al novio de Melissa Paredes.

Te puede interesar: Melissa Paredes revela que se casará con Anthony Aranda en el 2024: “Aún no estamos planeando”

En este video, el coreógrafo señaló que Anthony Aranda no solo era el profesor de la escuela, sino que también el director. “Me encuentro muy indignado respecto a las imágenes que acabo de ver en el programa de la señora Magaly. Me ha utilizado, sí, me ha utilizado para hacer daño a Anthony, para desprestigiar la carrera de Anthony. Las palabras que supuestamente yo digo en las imágenes que acaban de pasar es falso. Las preguntas no fueron esas, fueron otras las preguntas y han utilizado mis respuestas para hacer daño”, dijo.