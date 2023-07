Paolo Guerrero y las veces que estuvo cerca de Boca Juniors: la charla con Juan Román Riquelme y por qué no llegó

Paolo Guerrero contó detalles sobre las veces que estuvo cerca de jugar en Boca Juniors. (ESPN)

Paolo Guerrero contó detalles de su posible llegada a Boca Juniors. El delantero de la selección peruana señaló que estuvo muy cerca de incorporarse al club argentino en dos ocasiones concretas, incluso charló con el vicepresidente Juan Román Riquelme.

“En algunas oportunidades, sí. Sobre todo en el último tiempo que estuvo en Internacional, estaba en constante comunicación con Román. En el 2022 también tuve, me fueron a ver a Perú”, contestó ante la consulta del periodista Sebastián Vignolo en el programa ‘Fútbol 90′ de ESPN Argentina.

En seguida, el ‘Depredador’ explicó el motivo por el cual no fichó por el club ‘xeneize’. “Yo estaba en proceso de recuperación, no podía firmar por nadie, tenía la propuesta de Alianza también, pero no podía porque no sabía cuanto tiempo iba a tardar de recuperarme al 100% bien”.

“Yo quería estar bien, tuve muchas fases en Inter donde estaba más o menos, volvía a jugar y no estaba, entonces tenía que parar. No me dolía, pero se me hinchaba la rodilla, todo el tiempo era así, tenía que hacer una mejor recuperación”, añadió.

El capitán de la ‘bicolor’ se refirió a su dura lesión. “Me rompí el ligamento cruzado (de la rodilla) y volví a jugar con seis meses y tres semanas. Me faltaba mucho tiempo. Me apuré y me queda de lección”.

Juan Román Riquelme concretó la llegada de dos peruanos a Boca Juniors, Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Por qué Guerrero no fichó por Alianza Lima en 2022

Boca Juniors no fue el único club que se comunicó con Paolo Guerrero para tratar de ficharlo. El capitán de la selección peruana señaló que Alianza Lima también le hizo una propuesta formal para que juegue en la Liga 1 2022.

“Era lo que quería (retirarse en Perú), siempre lo dije que quería retirarme en Alianza, en el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero no estaba listo. No iba a firmar un contrato cuando tenía que pasar por muchos procesos”, declaró.

Asimsimo, ‘PG9′ afirmó que no quería vivir lo mismo que su ‘compadre’ Jefferson Farfán, quien también llegó al club ‘blanquiazul’ con una lesión en la rodilla y era constantemente apresurado por la hinchada para que alcance su mejor forma física.

Guerrero sobre su salida de Racing

El atacante de 39 años, según la prensa argentina, se marchó de la ‘academia’ con una mala relación con el técnico Fernando Gago. Por esa razón, evadió en todo momento hablar sobre su partida, pero dejó varias declaraciones relacionadas a su estancia en Buenos Aires.

Primero, le consultaron sobre qué factor no le permitió adaptarse al campeonato argentino. “Más que tiempo, me faltó confianza. Ritmo, sobre todo porque dejé de jugar por un período largo”, contestó.

Segundo, Guerrero se refirió a los diferentes esquemas de juego. “Yo me adapto a todo tipo de juego. Soy de la idea que te tienen que querer. El entrenador te debe hablar siempre”.

La relación de Fernando Gago con Paolo Guerrero en Racing Club nunca fue la mejor.

¿Cómo le fue a Guerrero en Racing?

El artillero nacional llegó este año a la ‘academia’ después de estar sin equipo por varios meses a raíz de su lesión en la rodilla. Se puso a punto físicamente y debutó en el fútbol argentino el 13 de febrero en el empate ante Tigre.

A partir de dicho cotejo, Guerrero comenzó a ser tomado en cuenta constantemente por el técnico Fernando Gago, pero nunca logró afianzarse como titular. Por ese motivo, apresuró su salida y rompió su contrato, el cual finalizaba en diciembre.

El delantero de 39 años se fue de la escuadra de Avellaneda con los siguientes números: 22 partidos disputados, tres goles y dos asistencias. Todo esto a lo largo de su participación en la Liga Profesional Argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores.

