Paolo Guerrero reveló qué hará después de dejar el fútbol: “Estoy estudiando”

Paolo Guerrero habló de la posibilidad de ser entrenador después de retirarse del fútbol.

Con 39 años y más de 19 temporadas encima, Paolo Guerrero se encuentra en la recta final de su carrera, por ese motivo, en una reciente entrevista le preguntaron sobre qué hará después de retirarse del fútbol. El delantero de la selección peruana causó sorpresa con su contestación.

Todo comenzó con el comentario del conductor Sebastián Vignolo. “En algún momento, Paolo, cuando tengas 45 años, a los 50 años, vas a tener que trabajar en otra cosa”, dijo el ‘Pollo’ mientras que el ‘nueve’ hacía señales de no estar de acuerdo por su amor a este deporte. “Lo estoy trabajando, pero es difícil, lo converso día a día”, exclamó el ‘incaico’.

Luego, el panelista Morena Beltrán realizó la siguiente consulta al ‘Depredador’ en el programa ‘Fútbol 90′ de ESPN Argentina: “¿Te gustaría ser entrenador?”. A lo que el exjugador de Racing Club respondió que no lo “descarta” y añadió que “está estudiando” para ello.

“Quién sabe algún día. Mis viejos pueden que me digan ‘pero dijiste que no’, quién sabe, no lo descarto. Uno se anima después de que deja el fútbol y dice ‘sí'. Puede que sí”, finalizó el jugador de la ‘bicolor’.

Guerrero y su amor por el fútbol

El capitán de Perú mostró su pasión por el balompié al hablar sobre los momentos de su carrera que estuvo alejado de las canchas. “Estuve tanto tiempo parado porque me lesioné la rodilla, me afectó psicológicamente, fue terrible, la etapa del doping también, no podía ir a un estadio, no podía visitar a compañeros en algún club”

“Últimamente lo volví a vivir con la lesión que tuve, que me costó para recuperarme, y decía ‘el fútbol es mi vida’. No pienso en dejarlo. ¿Cómo voy a dejarlo? Me afecta hablar de eso, mi mujer sabe, lo hablo con ella y sabe lo que me cuesta, tener que pensar que me queda poco tiempo”, culminó.