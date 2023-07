Melissa Paredes revela que se casará con Anthony Aranda en el 2024: “Aún no estamos planeando”

Melissa Paredes afirma que se casará con Anthony Aranda en el 2024 | América TV

Melissa Paredes y Anthony Aranda se muestran muy sólidos en su relación, pese a que cuando iniciaron tuvieron una lluvia de críticas debido a la forma en la que oficializaron su romance. Aunque en más de una ocasión han sido señalados, con el paso del tiempo han demostrado que están firmes e incluso próximos a casarse.

Te puede interesar: Anthony Aranda echó flores a Melissa Paredes por salir en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Lo haces increíble”

En abril de este año, la pareja viajó a Disney en un paseo de ensueño, pero la más grande sorpresa se la llevó la exconductora de televisión. El bailarín ya tenía todo planeado y decidió pedirle matrimonio al pie de uno de los castillos de este parque de diversiones.

En redes sociales mostraron como fue este momento y más de uno felicitó este paso que están dando. Este lunes 10 de julio, la modelo apareció en el programa ‘Mande quien Mande’ y reveló estar muy feliz con su pareja, sin embargo, comentó que su anillo de compromiso fue muchas veces criticado.

Te puede interesar: Exjefe de Anthony Aranda lanza fuerte amenaza contra el bailarín: “No te conviene que se entere tu pareja”

“Este es mi anillo que muchos lo rajaron, no sé qué esperan. Mucha gente se fija mucho en lo material, pero estamos felices gracias a Dios”, comentó feliz.

Melissa Paredes habla de su matrimonio con Anthony Aranda. (América TV/Instagram)

Por otro lado, aseguró que están muy contentos con el nuevo logro que tienen ambos que es la escuela de baile que acaban de inaugurar. Según explicó, ambos consideran a este emprendimiento como su ‘hijo’ y es un reto muy grande para ambos como pareja.

Te puede interesar: Melissa Paredes revela cómo fue que ingresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Hice casting”

“Tenemos nuestro primer hijo porque un negocio, literal, es casi como un hijo, hay que cuidarlo, estar pendiente y yo creo que como muchos nos preguntas cuando vamos a tener hijos y yo creo que el negocio es el mayo reto que vamos a tener hoy en día”, expresó.

¿Cuándo se casa Melissa Paredes?

En otro momento de la entrevista, María Pía Copello le consultó que si luego de la pedida de mano ya habían hablado de sus planes a futuro, el que incluiría la fecha de su matrimonio. Ante ello, la ahora integrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’ mencionó que están muy enfocados en su negocio, pero esperan casarse en el 2024.

“Queremos casarnos más o menos el próximo año, pero estamos hoy por hoy enfocados 100% en el negocio. Si te digo que ya estamos planeando te voy a mentir porque no. Estamos superenfocados con el negocio, pero sí queremos casarnos el próximo año. Hijos no, eso de acá a unos 3 años. Aparte ahora se congela los óvulos hay tanto como uno se puede embarazar”, expresó al respecto.

Anthony Aranda se refirió a su compromiso con Melissa Paredes. (Instagram/@anthonyarandab)

Además, sorprendió al confesar que su pequeña hija no estaría muy contenta con tener hermanitos actualmente, según contó es muy celosa y por ello también prefieren no adelantar este proyecto y se lo toman con mucha más calma.

Melissa Paredes asegura que entró a ‘Al Fondo Hay Sitio’ por casting

En otro momento de la entrevista, la actriz fue consultada por su sorpresivo ingreso a la exitosa serie de América Televisión. María Pía Copello le preguntó cómo fue que llegó la propuesta a ella; sin embargo, Melissa Paredes sorprendió al asegurar que consiguió el papel mediante un casting.

“Patty ha llegado a mi vida en un momento extraordinario, muy agradecida con AFHS. Hice un casting como tiene que ser. Muchos dicen que como ya tienes experiencia, hiciste protagónicos ya entras de frente y no, no es así. En la actuación se gana su lugar cada uno”, mencionó ante la sorpresa de la conductora.

Además, aseguró que desde hace mucho estaba esperando esta oportunidad, por lo que no dejó de prepararse. “Es algo que quería muchísimo, me he estado preparado todo este tiempo que he estado alejada de las pantallas, he seguido estudiando actuación con Bruno Odar y con Mónica Portillo que es español”, comentó.