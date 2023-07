Caso Fondo MiVivienda: se encuentran intereses de dos organizaciones criminales, señala exprocurador

Empresas de Sada Goray obtuvieron beneficios y concesiones durante el gobierno de Pedro Castillo a cambio, presuntamente, de millonarias coimas.

Allanamiento de inmuebles, detención de empresarios de la inmobiliaria Marka Group y millonarias coimas. La trama de corrupción del caso Fondo MiVivienda alcanza los intereses financieros y los políticos, según explica el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado. Y es que Sada Goray admitió ante el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que coimeó con S/4 millones al exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, hombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo y que, además, trabajaba directamente con el extitular del sector Geiner Alvarado.

El interés económico tiene el rostro de la empresaria Sada Goray, mientras que el político el del expresidente Pedro Castillo, a quien acusan de haber recibido jugosos sobornos.

“Nos encontramos frente a un fenómeno de gran corrupción; es decir, un fenómeno que se caracteriza porque intereses económicos y políticos dentro del Gobierno buscaron transformar y capturar el Estado por medios oscuros, secretos, a partir de la posibilidad de convertir las funciones públicas en transacciones comerciales. Estamos frente a una investigación que busca determinar cómo se combinan estos intereses económicos, públicos y cómo se transforma en diferentes intervenciones: gubernamental, económica e inclusive delincuencia ordinaria”, dijo Maldonado en entrevista para RPP.

“Más allá de si fueron cuatro o cinco millones de soles, aquí lo que se advierte es la captura de la función pública a partir de la obtención de un beneficio extra posicional; es decir, estrictamente transaccional (...). Creo que se encuentran dos intereses expresados en la acción de dos organizaciones criminales: la que lideraría esta empresaria y la que lideraría el propio señor Castillo”, añadió.

Mauricio Fernandini y Sada Goray continuarán detenidos.

El historial de Sada Goray

Hoy detenida, Sada Goray Chong desempeñaba el cargo de dueña y gerente general de la empresa inmobiliaria Marka Group. De acuerdo a las investigaciones fiscales, estuvo implicada en casos de sobornos con el Ministerio de Vivienda a fin de conseguir beneficios favorables para su empresa en los procesos de licitación gubernamentales.

Goray Chong sobornó con 9,4 millones a funcionarios y fue beneficiada con seis proyectos inmobiliarios del Fondo Mivivienda por un valor de 254 millones de soles. Las coimas que entregó también le ayudó a que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le entregará un predio público en Chilca, el cual vendió por 47,6 millones de dólares.

Mientras que tras la propalación de este nuevo caso, el exmandatario Pedro Castillo es acusado de dirigir desde la Presidencia una red de corrupción, lavado de activos y concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Prisión preventiva

En el requerimiento fiscal de detención preliminar por 10 días, el Ministerio Público indicó que la empresaria Sada Goray buscaba nacionalidad en República Dominicana y tramitaba su residencia fiscal en Uruguay. Por ello, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró fundado el pedido y ordenó la captura de la empresaria ante un peligro de fuga.

“Lo primero que debemos advertir es que hay un cambio en el curso de los actos procesales, en particular con esta medida de la detención preliminar (...). Se observa un replanteo de la investigación. Lo que busca el Ministerio Público es cautelar que medios de prueba no sean destruidos, que testigos no sean neutralizados, hallar documentos antes no buscados”, dijo al respecto el exprocurador.